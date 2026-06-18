به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد گفت: اعضای این باند معمولاً با خودروهایی که دارای پلاک سرقتی بودند، در خیابان‌های مختلف استان اقدام به سرقت می‌کردند و برای فرار از دست مأموران، از تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر دودزا برای ایجاد مه و سیخک‌های فلزی برای پنچر کردن خودروهای تعقیب‌کننده استفاده می‌کردند.

وی افزود: این سارقان حرفه‌ای حتی مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل نیز جهت ریختن در کف خیابان‌ها به همراه داشتند تا در مواقع تعقیب و گریز، مسیر را برای خودروهای مأموران لغزنده کرده و مانع از تعقیب شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: این باند با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از روش‌های پیچیده، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار داده بودند که با هوشمندی و اقدام به‌موقع مأموران پلیس، هر ۷ عضو این باند در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.