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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

باند ۷ نفره سارقان حرفه‌ای در مازندران متلاشی شد

باند ۷ نفره سارقان حرفه‌ای در مازندران متلاشی شد

ساری - رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری هفت نفر از اعضای باند حرفه‌ای سرقت در استان خبر داد و گفت: این باند در عملیاتی غافلگیرانه توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد گفت: اعضای این باند معمولاً با خودروهایی که دارای پلاک سرقتی بودند، در خیابان‌های مختلف استان اقدام به سرقت می‌کردند و برای فرار از دست مأموران، از تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر دودزا برای ایجاد مه و سیخک‌های فلزی برای پنچر کردن خودروهای تعقیب‌کننده استفاده می‌کردند.

وی افزود: این سارقان حرفه‌ای حتی مقادیر قابل‌توجهی گازوئیل نیز جهت ریختن در کف خیابان‌ها به همراه داشتند تا در مواقع تعقیب و گریز، مسیر را برای خودروهای مأموران لغزنده کرده و مانع از تعقیب شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: این باند با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از روش‌های پیچیده، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار داده بودند که با هوشمندی و اقدام به‌موقع مأموران پلیس، هر ۷ عضو این باند در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

کد مطلب 6864185

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