42 گردنه سخت گذر در راههای گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی عصر دوشنبه در بازدید از محورهای استان افزود: همینک تمام محورهای مواصلاتی استان ‏‏خصوصا محورهای کوهستانی با بارش برف همراه است.‏

وی افزود: به دلیل استقرار نیروهای راهداری از شب گذشته و اجرای عملیات راهداری زمستانه، تمام راه ها از ‏برف پاکسازی شده و تردد در آنها ممکن است.‏

جوان شورابی به رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان را دارند، توصیه کرد که مجهز به ‏تجهیزات زمستانه به خصوص زنجیر چرخ باشند و با ماموران پلیس راه و راهداری نهایت همکاری را داشته باشند.‏

وی متذکر شد: تلفن گویای 141 و مدیریت راه های استان گلستان به شماره 5-2223131-0171 آماده ‏پاسخگویی وضعیت راه های استان است.‏

استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه و 42 گردنه صعب العبور و 22 راهدارخانه ثابت و سیار است.