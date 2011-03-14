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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

42 گردنه سخت گذر در راههای گلستان وجود دارد

42 گردنه سخت گذر در راههای گلستان وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان اعلام کرد: 42 گردنه صعب العبور و سخت گذر در طول بیش از پنج هزار کیلومتر راه های استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی عصر دوشنبه در بازدید از محورهای استان افزود: همینک تمام محورهای مواصلاتی استان ‏‏خصوصا محورهای کوهستانی با بارش برف همراه است.‏

وی افزود: به دلیل استقرار نیروهای راهداری از شب گذشته و اجرای عملیات راهداری زمستانه، تمام راه ها از ‏برف پاکسازی شده و تردد در آنها ممکن است.‏
 
جوان شورابی به رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان را دارند، توصیه کرد که مجهز به ‏تجهیزات زمستانه به خصوص زنجیر چرخ باشند و با ماموران پلیس راه و راهداری نهایت همکاری را داشته باشند.‏
 
وی متذکر شد: تلفن گویای 141 و مدیریت راه های استان گلستان به شماره 5-2223131-0171 آماده ‏پاسخگویی وضعیت راه های استان است.‏
 
استان گلستان بالغ بر پنج هزار کیلومتر راه و 42 گردنه صعب العبور و 22 راهدارخانه ثابت و سیار است.
کد مطلب 1274208

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