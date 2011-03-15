دیابتی ها مصرف سوسیس و غذاهای سوخاری را محدود کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه معطری اظهار کرد: برنامه غذایی همه دیابتی ها یکسان نیست. برای برخی دیابتی ها کم کردن کالری، برای برخی دیگر کاهش میزان چربی و نمک و افزایش مصرف غذاهایی با فیبر بیشتر توصیه می شود. از این رو این بیماران باید با گروه مراقبتی خود مشورت کنند تا بتوانند برنامه غذایی مخصوص خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیماران دیابتی حتی می توانند گزینه های مناسبی از فست فود داشته باشند، ادامه داد: اگر میزان چربی را محدود کنند، مراقب نمک غذا باشند و توصیه های پزشک یا متخصص تغذیه را رعایت کنند می توانید فست فود مناسبی را هم مصرف کنند.

این عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شیراز گفت: یک وعده غذای آماده (فست فود)به طور متوسط می تواند هزار کالری یا بیشتر انرژی داشته باشد و قند خون را از حد مورد نظر بیشتر افزایش دهد. بنابراین هر فرد باید ارزش غذایی و کالری غذایی را که سفارش می دهد به درستی بداند.

وی ادامه داد: اگرچه در فست فودها گزینه های خوبی هم وجود دارد، اما بیشتر غذاهای آماده حاوی مقادیر فراوانی از چربی و کالری هستند.

معطری ادامه داد: اگر افراد و بیماران مبتلا به دیابت مجبورند در بیرون از منزل غذای بخورند بهتر است از غذایی استفاده کنند که از ماهی یا گوشت کباب شده بدون کره اضافی باشد و اگر ملزم به رعایت رژیم کم نمک هستند حتماً غذای کم نمک سفارش دهند.

مدیر پایگاه آموزش از راه دور دیابت به افراد مبتلا دیابت توصیه کرد: برای صرف غذا در بیرون از منزل تقاضای جایگزین ها را بکنید و به جای سیب زمینی سرخ شده، خوراک سبزیجات سفارش دهید و اگر نمی توانید جایگزین انتخاب کنید، تقاضا کنید که غذای پر چرب را از بشقابتان بردارند.

وی گفت: به دنبال غذاهای کم کالری باشید، حتی اگر در لیست غذا نباشد. سرکه یا برشی از لیموترش گزینه های بهتری نسبت به سس های چرب برای افراد مبتلا به دیابت هستند.

وی افزود: چنانچه تمایل به صرف غذا در خارج از منزل را دارید می توانید پیشاپیش با محل طبخ غذا تماس بگیرید و بخواهید که غذایتان را با روغن سبزیجات یا مارگارین کم چرب، کم نمک، بدون سس یا کره اضافی، کباب شده و نه سرخ شده تهیه کنند. اگر غذای کم کالری و کم کلسترول می خواهید، این موضوع را عنوان کنید.

مدیر پایگاه آموزش از راه دور دیابت به بیماران دیابتی توصیه کرد که غذاهای سوخاری یا سرخ شده سفارش ندهند ،چون چربی خون را افزایش می دهد و اگر غذا سوخاری شده بود، لایه رویی آن را بردارند.

وی گفت: اگر یک وعده غذای آماده خوردید، در وعده های دیگر آن روز از غذاهای سالم تر مثل میوه و سبزیجات استفاده کنید. به شیوه پخت غذا توجه داشته باشید. مرغ و ماهی سوخاری یا سرخ شده نباشند مصرف سوسیس را هم به علت میزان چربی فراوان محدود کنید.