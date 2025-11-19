ارتباط غذاهای فوق فرآوری شده با خطر ابتلا به دیابت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که افزایش مصرف غذاهای فوق فرآوری شده با افزایش خطر ابتلاء به پیش دیابت مرتبط است، که در آن قند خون بالا در مراحل اولیه میتواند منجر به دیابت نوع ۲ شود.
محققان دریافتند که مصرف بیشتر غذاهای فوق فرآوری شده در رژیم غذایی نیز با افزایش مقاومت به انسولین، یکی دیگر از عوامل مؤثر در دیابت، مرتبط است.
دکتر «وایا لیدا چاتزی»، محقق ارشد در دانشکده پزشکی کارولینای جنوبی، گفت: «حتی افزایش اندک در مصرف غذاهای فوق فرآوری شده میتواند تنظیم گلوکز را در بزرگسالان جوان در معرض خطر چاقی مختل کند.»
چاتزی در یک بیانیه خبری افزود: «این نتایج به رژیم غذایی به عنوان یک عامل قابل اصلاح در ابتلاء به بیماری متابولیک اولیه و یک هدف فوری برای استراتژیهای پیشگیری در بین جوانان اشاره دارد.»
غذاهای فوق فرآوری شده عمدتاً از مواد استخراج شده از غذاهای کامل، مانند چربیهای اشباع، نشاسته و قندهای افزوده، تهیه میشوند. آنها همچنین حاوی طیف گستردهای از افزودنیها هستند تا آنها را خوشمزهتر، جذابتر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگها، امولسیفایرها، طعمدهندهها و تثبیتکنندهها.
نمونههایی از این موارد شامل محصولات پختهشده بستهبندیشده، غلات شیرین، محصولات آماده مصرف یا قابل گرم شدن و غذاهای آماده سرد میشود.
برای این مطالعه، محققان گروهی متشکل از ۸۵ فرد ۱۷ تا ۲۲ ساله که اضافه وزن یا چاقی داشتند را به مدت چهار سال پیگیری کردند. شرکتکنندگان پرسشنامههای غذایی را پر کردند، قند خونشان آزمایش شد و برای بررسی پاسخ انسولین، تحت آزمایش نوشیدنی شیرین قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که هر ۱۰٪ افزایش در مصرف غذاهای فوق فرآوریشده با ۶۴٪ خطر بیشتر ابتلاء به پیشدیابت و ۵۶٪ خطر بیشتر ابتلاء به مشکلات تنظیم قند خون همراه است.
کسانی که در اولین ویزیت خود گزارش دادند که غذاهای فوق فرآوریشده بیشتری مصرف میکنند، احتمال بیشتری داشت که در طول ویزیتهای بعدی سطح انسولین بالاتری داشته باشند- که نشانه اولیه مقاومت به انسولین است.
«یپینگ لی»، محقق ارشد از کالج دارتموث نیوهمپشایر، در یک نشست خبری گفت: «این یافتهها نشان میدهد که مصرف غذاهای فوق فرآوریشده خطر ابتلاء به پیشدیابت و دیابت نوع ۲ را در بین بزرگسالان جوان افزایش میدهد و محدود کردن مصرف این غذاها میتواند به پیشگیری از بیماری کمک کند.»
محققان گفتند که در مطالعات آینده باید گروههای بزرگتری را بررسی کنند و از ردیابی دقیقتر رژیم غذایی استفاده کنند تا مشخص شود کدام غذاها بیشترین خطر را دارند.
