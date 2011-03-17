پاسخ به مطالب طرح شده در مورد دانشگاه آزاد طبس را مصلحت نمی دانم

سیدحمید شهابی ‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ضمن تکذیب مطالبی که از سوی فرماندار شهرستان طبس درباره دانشگاه آزاد این شهر بیان شده است، اظهار داشت: مطالبی که از سوی فرماندار طبس در مورد این دانشگاه مطرح شده است را تکذیب می کنم.

رئیس دانشگاه آزاد طبس بیان داشت: در حال حاضر پاسخ به سخنان فرماندار را به مصلحت نمی ‌دانم و در صورت نیاز در زمان مناسب پاسخ مقتضی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس ارائه خواهد شد.

وی افزود: مطالب مطرح شده در مورد جلوگیری از ورود دانشجویان به خوابگاه تنها به دلیل عدم پرداخت شهریه نبوده و دلایل دیگری در این امر دخیل هستند که در آینده در صورت لزوم در این مورد شفاف سازی خواهیم کرد.

به گزارش مهر؛ فرماندار طبس چندی پیش گفتگویی با مهر در خصوص مشکلات دانشگاه آزاد طبس و دانشجویان این شهرستان با خبرنگار مهر در طبس انجام داد که به دنبال پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه، رئیس دانشگاه آزاد موارد مطرح شده از سوی فرماندار را تکذیب کرد.