دستگاه ها نمی توانند کمبودهای مالی خود را از بودجه فرهنگی تامین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید موسویان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تخصیص اعتبار بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی در استان با توجه به غنای برنامه های ارائه شده، توسط دستگاه ها بوده که موضوع محوری به صورت جدی در تخصیص ها رعایت شده است.

وی افزود: رویکرد استراتژیک دولت دهم به عرصه فرهنگ برای مقابله با مقوله مهم جنگ نرم دشمن بوده که اعتبار کلان ارتقای شاخصه های فرهنگی نشان از عزم جدی دولت دارد و مقام معظم رهبری آن را یکی از مسایل مهم و اساسی کشور عنوان کرده اند.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی ادامه داد: اگر زیرساخت فرهنگی و ارزشی کشور را منطبق با آرمان های امام راحل (ره) و گفتمان انقلاب تبیین و تثبیت نکنیم و به مسایل اقتصادی و سیاسی بدون رویکرد فرهنگی اولویت دهیم از مسیر انقلاب منحرف خواهیم شد که آسیب دو دهه گذشته کشور از همین موضوع بوده و به نظر می رسد تذکرات رهبری نیز بر همین امر استوار است.

وی تصریح کرد: با توجه به آغاز نظارت و ارزیابی نسبت به هزینه کرد بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی هیچ دستگاهی حق هزینه کرد این بودجه در جای دیگر و برای رفع کمبودهای مالی جاری را ندارد.

موسویان خاطرنشان کرد: اصول کلی برای انتخاب برنامه های ارتقای شاخصه های فرهنگی انطباق آنها با رویکرد مقابله با جنگ نرم، بصیرت افزایی و اصول ارایه شده در کارگروه فرهنگ و هنر دولت است.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: توسعه روستایی در عرصه فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده، وحدت اسلامی و انسجام اجتماعی، ترویج فرهنگ دینی و توسعه فرهنگ رضوی و برنامه های اثر بخش و ماندگار از دیگر اصول انتخاب برنامه ها است.