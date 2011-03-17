45 درصد جوانان مازندران در آستانه ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله معافی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران در استانداری افزود: باید پژوهش های بیشتری در امر مقوله ازدواج جوانان و آسیب های طلاق در جامعه صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: افزایش آمار طلاق در جامعه تهدید است و باید از این اقدامات به عنوان فرصت استفاده کرد.

مشاور استاندار مازندران با اشاره به اینکه استانهای تهران، قم، خراسان رضوی و مازندران در ردیف استانهای اول از نظر میزان بالای طلاق در کشور هستند تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ ازدواج در استان، همایش زوجهای آسمانی با حضور هزار و 280 زوج موفق مازندران برگزار می شود.

معافی با بیان اینکه 12 میلیون جوان کشور در آستانه ازدواج قرار دارند یادآور شد: با هدف پاسخگویی به شبهات دینی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی جوانان، صدای مشاور در سازمان جوان مازندران راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه شهرداریهای مازندران برای تداوم فعالیت کانونهای پیوند در شهرها اقدام کنند افزود: جلسات کمیته ساماندهی جوانان تاکنون در 11 شهرستان استان برگزار شده است.

این مسئول با بیان اینکه هنوز جلسه ستاد ساماندهی جوانان در هشت شهرستان استان تشکیل نشده است گفت: کانون پیوند مهر امسال در شهرستانهای گلوگاه، بابلسر، قائم شهر و نور تشکیل شده است.

وی با اشاره به افتتاح کانون پیوند مهر در شهرستانهای فریدونکنار، رامسر، بابل، محمودآباد و آمل گفت: کانون پیوند مهر در شهرستان های سوادکوه، بندپی شرقی و غربی نیمه اول بهار 90 بهره برداری می شود.

معافی از ثبت31 هزار فقره وقایع ازدواج و پنج هزار و 618 مورد وقایع طلاق افزود: تعداد ثبت وقایع ازدواج در شهرها بیش از روستاها بوده است.

زهرا شرف الدین، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه 83.5 درصد عامل طلاق های صورت گرفته ناشی از عوامل فرهنگی است گفت: 49 درصد این عوامل به واسطه عدم رعایت عفاف بوده است.