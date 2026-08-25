اندیمشک ۱۲۳ درصد اهداف تولید آبزیان را محقق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بر اساس توزیع شهرستانی اهداف برنامه هفتم توسعه، تولید ۹۵۵ تن آبزی در اندیمشک پیشبینی شده بود اما این شهرستان با تولید یکهزار و ۱۷۵ تن، عملکردی فراتر از برنامه ثبت کرد.
وی افزود: سال گذشته ۳۰۰ تن ماهی سردابی در اندیمشک تولید شد که نشاندهنده ظرفیت مناسب این شهرستان برای توسعه پرورش این گونه ارزشمند است.
مدیرکل شیلات خوزستان بیان کرد: همچنین ۲۵ تن ماهی گرمابی و ۸۵۰ تن آبزی در منابع آبی اندیمشک تولید شد و مجموع تولیدات آبزیپروری شهرستان برای ۲۶۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
موسوی با اشاره به ظرفیتهای موجود در اندیمشک گفت: وجود سدهای بزرگ دز و کرخه، منابع آبی مناسب، اراضی مستعد و شرایط اقلیمی مطلوب، زمینه توسعه آبزیپروری، جذب سرمایهگذاری و افزایش تولید در این شهرستان را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: شناسایی حلقههای چاه با کیفیت مناسب آب، امکان ایجاد استخرهای دومنظوره و تولید سالانه ۹۰۰ تن انواع ماهیان خاویاری را فراهم میکند.
مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: مخزن سد دز نیز ظرفیت تولید ۴۰۰ تن ماهیان خاویاری را دارد و اجرای طرحهای پرورش این گونه در شبکههای آبیاری لور-اندیمشک و دز، زمینه تولید سالانه ۱۰۰ تن ماهی خاویاری را ایجاد میکند.
موسوی در پایان گفت: عمده گونههای پرورشی در اندیمشک با توجه به شرایط آبوهوایی و منابع آبی شامل ماهیان گرمابی، سردابی و خاویاری است.
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