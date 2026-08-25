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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

اندیمشک ۱۲۳ درصد اهداف تولید آبزیان را محقق کرد

اندیمشک ۱۲۳ درصد اهداف تولید آبزیان را محقق کرد

اهواز- مدیرکل شیلات خوزستان گفت: اندیمشک با تولید یک‌هزار و ۱۷۵ تن انواع آبزیان، ۱۲۳ درصد از اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را محقق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بر اساس توزیع شهرستانی اهداف برنامه هفتم توسعه، تولید ۹۵۵ تن آبزی در اندیمشک پیش‌بینی شده بود اما این شهرستان با تولید یک‌هزار و ۱۷۵ تن، عملکردی فراتر از برنامه ثبت کرد.

وی افزود: سال گذشته ۳۰۰ تن ماهی سردابی در اندیمشک تولید شد که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این شهرستان برای توسعه پرورش این گونه ارزشمند است.

مدیرکل شیلات خوزستان بیان کرد: همچنین ۲۵ تن ماهی گرمابی و ۸۵۰ تن آبزی در منابع آبی اندیمشک تولید شد و مجموع تولیدات آبزی‌پروری شهرستان برای ۲۶۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اندیمشک گفت: وجود سدهای بزرگ دز و کرخه، منابع آبی مناسب، اراضی مستعد و شرایط اقلیمی مطلوب، زمینه توسعه آبزی‌پروری، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در این شهرستان را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: شناسایی حلقه‌های چاه با کیفیت مناسب آب، امکان ایجاد استخرهای دومنظوره و تولید سالانه ۹۰۰ تن انواع ماهیان خاویاری را فراهم می‌کند.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: مخزن سد دز نیز ظرفیت تولید ۴۰۰ تن ماهیان خاویاری را دارد و اجرای طرح‌های پرورش این گونه در شبکه‌های آبیاری لور-اندیمشک و دز، زمینه تولید سالانه ۱۰۰ تن ماهی خاویاری را ایجاد می‌کند.

موسوی در پایان گفت: عمده گونه‌های پرورشی در اندیمشک با توجه به شرایط آب‌وهوایی و منابع آبی شامل ماهیان گرمابی، سردابی و خاویاری است.

کد مطلب 6927282

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