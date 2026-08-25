کلنگ احداث مرکز آموزشی«کیمیای دانش ۴۳»در گنبکی به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی مرکز آموزشی «کیمیای دانش ۴۳» شهرستان ریگان با حضور نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی استاندار، معاون مشارکتهای اداره کل نوسازی، فرماندار گنبکی، مدیر آموزش و پرورش، معاون توسعه و پشتیبانی و جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد.
مرکز آموزشی «کیمیای دانش ۴۳» با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و با زیربنای ۵۳۰ مترمربع احداث خواهد شد؛ طرحی که با هدف توسعه فضاهای آموزشی و فراهمکردن شرایط مناسبتر برای تحصیل دانشآموزان منطقه به اجرا درمیآید.
در این آیین، مسئولان بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار تأکید کردند و اجرای چنین طرحهایی را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانستند.
احداث این مرکز آموزشی علاوه بر افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی شهرستان گنبکی، زمینه را برای بهرهمندی دانشآموزان از محیطی مناسبتر و استانداردتر فراهم خواهد کرد.
این پروژه در راستای توجه به توسعه متوازن آموزشی و سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت اجرا میشود و امید میرود با تکمیل و بهرهبرداری از آن، بخشی از نیازهای آموزشی منطقه برطرف شود.
کلنگزنی مرکز آموزشی کیمیای دانش ۴۳ را میتوان گامی ارزشمند در مسیر عدالت آموزشی، توسعه زیرساختهای تعلیم و تربیت و فراهمسازی آیندهای بهتر برای دانشآموزان شهرستان گنبکی عنوان کرد.
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