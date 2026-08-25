محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد تا روز پنجشنبه تغییرات محسوس دمایی در خوزستان رخ نخواهد داد اما از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.

وی افزود: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط روز جمعه موجب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی، جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، در این مدت شاهد ابرناکی در اغلب نقاط استان خواهیم بود و احتمال رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد متوسط تا تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و شرقی وجود دارد.

سبزه‌زاری بیان کرد: شوش با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲۶.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط خوزستان در شبانه‌روز گذشته بودند.

وی گفت: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته دمای بیشینه ۴۷.۲ و کمینه ۳۱.۴ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرد.