محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد تا روز پنجشنبه تغییرات محسوس دمایی در خوزستان رخ نخواهد داد اما از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش دما مورد انتظار است.
وی افزود: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط روز جمعه موجب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی، جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، در این مدت شاهد ابرناکی در اغلب نقاط استان خواهیم بود و احتمال رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد متوسط تا تندباد لحظهای در ارتفاعات شمالی و شرقی وجود دارد.
سبزهزاری بیان کرد: شوش با ثبت دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۶.۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط خوزستان در شبانهروز گذشته بودند.
وی گفت: اهواز نیز در شبانهروز گذشته دمای بیشینه ۴۷.۲ و کمینه ۳۱.۴ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.
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