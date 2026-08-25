ملی پوشان تکواندو برای حضور درگرندپری به اردو می روند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی تکواندو بعد از حضور در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی و استراحتی ۱۰ روزه، تمرینات خود را برای حضور در رقابت های گرندپری از پنجشنبه هفته جاری از سر می گیرند.

مرحله دوم رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه به میزبانی کره جنوبی در شهر «موجو» برگزار خواهد شد ناهید کیانی تنها نماینده بانوان ایران در این مسابقات با همراهی مهروز ساعی بعد از حضور در رقابت های زنان جهان در چین، راهی شهر محل برگزاری می شود.

در بخش مردان هم ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم سه شنبه آینده از تهران راهی کره جنوبی خواهند شد.

دور جدید تمرینات تیم ملی با حضور نفرات اعزامی به کره جنوبی به همراه مهدی حاج موسایی، دانیال بزرگی، علی نجفی، امیررضا صادقیان و یاسین ولیزاده برگزار خواهد شد.

نکته مهم اینکه نفراتی که در جام ریاست فدراسیون جهانی نمایش ضعیفی داشته و مورد انتظار کادر فنی ظاهر نشدند، از ادامه حضور در اردوها بازماندند.