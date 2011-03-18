22 هزار بسته غذایی و امدادی در کردستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آرش لهونی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان کردستان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان کردستان بالغ بر 22 هزار بسته غذایی و امدادی را در پایگاه های راهنمایی مسافرین نوروزی در ایام تعطیلات نوروز توزیع می کند.

وی عنوان کرد: این بسته های غذایی در قالب طرح کشوری جمعیت هلال احمر کشور تهیه شده و بیش از 22 هزار مورد از آنها در اختیار جمعیت هلال احمر کردستان قرار گرفته است و از روز گذشته و با آغاز فعالیت پایگاه های راهنمایی مسافرین نوروزی توزیع این بسته ها نیز آغاز شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان به محتوای این بسته ها اشاره کرد و افزود: این بسته ها حاوی مقداری مواد غذایی، آب معدنی، چسب و باند زخم و بروشورهای هشداری در خصوص مقابله با بروز حوادث و سوانح است.

لهونی به فعالیت های جمعیت هلال احمر استان کردستان در ایام تعطیلات عید اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری و با مشارکت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کردستان بیش از 450 نفر کار راهنمایی مسافرین نوروزی در این استان را بر عهده دارند.

وی افزود: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان در ایام تعطیلات سال جدید 25 پست راهنمایی مسافرین نوروزی را در ورودی شهرهای این استان دایر کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان عنوان کرد: این پست های راهنمایی مسافرین نوروزی از 26 اسفند ماه سال جاری تا 14 فروردین ماه سال 90 در ورودی شهرهای استان کردستان فعالیت خواهند کرد و با همکاری و مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین سایر دستگاه های دولتی راهنمایی های مختلف را به مسافرین نوروزی استان ارائه خواهند داد.

وی بیان کرد: در حال حاضر 10 پایگاه امداد جاده ای در گردنه های صعب العبور جاده های استان کردستان فعال است و طی یک ماه گذشته علاوه بر امکانات موجود 10 دستگاه آمبولانس جدید نیز برای استان خریداری و برای ایام تعطیلات مورد استفاده قرار می گیرد.