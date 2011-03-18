  1. استانها
  2. قم
۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

عامری:

تجهیزات سالن بسکتبال شهید حیدریان قم در سطح آموزشگاه‌ها هم نیست

تجهیزات سالن بسکتبال شهید حیدریان قم در سطح آموزشگاه‌ها هم نیست

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران با بیان اینکه تجهیزات سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم در سطح آموزشگاه‌ها هم نیست از پایین بودن امکانات و تجهیزات سالن بازی انتقاد کرد.

هادی عامری بعد از باخت تیمش در هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور با نتیجه 77 به 58 در برابر تیم راه و ترابری قم که شامگاه پنج‌شنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شرایط و تجهیزات سالن بازی در آموزشگاه‌ها نیز مانند ورزشگاه حیدریان قم نیست و این شرایط مناسب یک مسابقه سوپر لیگی نبود.

وی با اشاره به خرابی اسکوربرد و عدم نمایش نتایج و زمان در سالن اضافه کرد: اسکوربرد سبب عدم تمرکز بازیکنان و مربیان تیمم شد که بر نتیجه بازی تأثیر گذاشت.

سرپرست تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران اظهار داشت: خرابی اسکوربرد از ابتدا بازی سبب کندی و توقف بازی شد و تا آخر بازی این وضعیت ادامه داشت.

وی گفت: این تجهیزات و کیفیت سالن در سطح مسابقات لیگ برتری نیست و همچنین این شرایط در شأن ورزشکاران و ورزش دوستان مستعد قمی و مردم قم نیست که از امکانات کم و ابتدایی برخوردار باشند و با معضلاتی این چنینی روبرو باشند.

عامری در پایان با اشاره به اینکه ما تا آخر بازی وقت، خطا و نتیجه را نمی‌دانستیم ادامه داد: با این شرایط حاکم بر این سالن نمی‌توان یک بازی خوب و متمرکز ارائه داد.

کد مطلب 1276346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها