هادی عامری بعد از باخت تیمش در هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور با نتیجه 77 به 58 در برابر تیم راه و ترابری قم که شامگاه پنج‌شنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شرایط و تجهیزات سالن بازی در آموزشگاه‌ها نیز مانند ورزشگاه حیدریان قم نیست و این شرایط مناسب یک مسابقه سوپر لیگی نبود.



وی با اشاره به خرابی اسکوربرد و عدم نمایش نتایج و زمان در سالن اضافه کرد: اسکوربرد سبب عدم تمرکز بازیکنان و مربیان تیمم شد که بر نتیجه بازی تأثیر گذاشت.



سرپرست تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران اظهار داشت: خرابی اسکوربرد از ابتدا بازی سبب کندی و توقف بازی شد و تا آخر بازی این وضعیت ادامه داشت.



وی گفت: این تجهیزات و کیفیت سالن در سطح مسابقات لیگ برتری نیست و همچنین این شرایط در شأن ورزشکاران و ورزش دوستان مستعد قمی و مردم قم نیست که از امکانات کم و ابتدایی برخوردار باشند و با معضلاتی این چنینی روبرو باشند.



عامری در پایان با اشاره به اینکه ما تا آخر بازی وقت، خطا و نتیجه را نمی‌دانستیم ادامه داد: با این شرایط حاکم بر این سالن نمی‌توان یک بازی خوب و متمرکز ارائه داد.