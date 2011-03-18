پاس بعد از 18 هفته پیروز شد/ توقف تراکتورسازی، فولاد و مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 16:30 امروز جمعه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* شهرداری تبریز 2 - سایپای البرز 2
گلها: محمدعلی کریمی (62) و سعید دقیقی (71) برای شهرداری تبریز و جابر انصاری (51) و کریم انصاریفرد (63) برای سایپا
* پاس همدان یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: امیر محبی (85)
* مس کرمان یک - پیکان قزوین یک
گلها: ادینهو (71) برای مس و جونیور تورتا (65) برای پیکان
* نفت تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک
گلها: ژودیفلی فریرا (13) برای نفت و لئوناردو پیمنتا (7) برای تراکتورسازی
* فولاد خوزستان صفر - راه آهن شهرری صفر
هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور یکشنبه هفته پیش رو با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
یکشنبه - 29/12/89
* استیل آذین تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 17:40، ورزشگاه آزادی تهران
- جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:
1- ذوب آهن اصفهان 50 امتیاز (26 بازی)
2- سپاهان اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)
3- تراکتورسازی تبریز 46 امتیاز - تفاضل گل 12+ (27 بازی)
4- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 10+ (26 بازی)
5- پرسپولیس تهران 44 امتیاز (26 بازی)
6- فولاد خوزستان 40 امتیاز - تفاضل گل 17+ (27 بازی)
7- مس کرمان 40 امتیاز - تفاضل گل 7+ (27 بازی)
8- ملوان بندرانزلی 36 امتیاز (26 بازی)
9- صنعت نفت آبادان 35 امتیاز (26 بازی)
10- صبای قم 34 امتیاز (26 بازی)
11- سایپای البرز 30 امتیاز - تفاضل گل 4- (27 بازی)
12- راه آهن شهرری 30 امتیاز - تفاضل گل 7- (27 بازی)
13- نفت تهران 28 امتیاز (27 بازی)
14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی)
15- شهرداری تبریز 26 امتیاز - تفاضل گل 12- (27 بازی)
16- پیکان قزوین 26 امتیاز - تفاضل گل 17- (27 بازی)
17- پاس همدان 25 امتیاز (27 بازی)
18- استیل آذین تهران 23 امتیاز (26 بازی)
