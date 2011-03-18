پاس بعد از 18 هفته پیروز شد/ توقف تراکتورسازی، فولاد و مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:30 امروز جمعه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* شهرداری تبریز 2 - سایپای البرز 2

گل‌ها: محمدعلی کریمی (62) و سعید دقیقی (71) برای شهرداری تبریز و جابر انصاری (51) و کریم انصاری‌فرد (63) برای سایپا

* پاس همدان یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل: امیر محبی (85)

* مس کرمان یک - پیکان قزوین یک

گل‌ها: ادینهو (71) برای مس و جونیور تورتا (65) برای پیکان

* نفت تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: ژودیفلی فریرا (13) برای نفت و لئوناردو پیمنتا (7) برای تراکتورسازی

* فولاد خوزستان صفر - راه آهن شهرری صفر

هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه هفته پیش رو با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 29/12/89

* استیل آذین تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 17:40، ورزشگاه آزادی تهران

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال در پایان دیدارهای امروز به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 50 امتیاز (26 بازی)

2- سپاهان اصفهان 49 امتیاز (25 بازی)

3- تراکتورسازی تبریز 46 امتیاز - تفاضل گل 12+ (27 بازی)

4- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 10+ (26 بازی)

5- پرسپولیس تهران 44 امتیاز (26 بازی)

6- فولاد خوزستان 40 امتیاز - تفاضل گل 17+ (27 بازی)

7- مس کرمان 40 امتیاز - تفاضل گل 7+ (27 بازی)

8- ملوان بندرانزلی 36 امتیاز (26 بازی)

9- صنعت نفت آبادان 35 امتیاز (26 بازی)

10- صبای قم 34 امتیاز (26 بازی)

11- سایپای البرز 30 امتیاز - تفاضل گل 4- (27 بازی)

12- راه آهن شهرری 30 امتیاز - تفاضل گل 7- (27 بازی)

13- نفت تهران 28 امتیاز (27 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 4- (26 بازی)

15- شهرداری تبریز 26 امتیاز - تفاضل گل 12- (27 بازی)

16- پیکان قزوین 26 امتیاز - تفاضل گل 17- (27 بازی)

17- پاس همدان 25 امتیاز (27 بازی)

18- استیل آذین تهران 23 امتیاز (26 بازی)