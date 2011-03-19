به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در آستانه فرا رسیدن سال 1390، سال نو را به عموم هموطنان و بخصوص مردم کرمانشاه و میهمانانی که در ایام نوروز به این استان سفر می کنند، تبریک گفت.

وی در این پیام افزود: در این سال کارهای خوبی در استان صورت گرفت، از جمله در بحث مسکن مهر در حالی که سهمیه ما 23 هزار واحد بود ولی هم اکنون 60 هزار واحد در استان در حال ساخت است که بخش عمده آنها شهریور سال 1390 به بهره برداری می رسد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در زمینه اشتغالزایی نیز کرمانشاه در سال جاری به عنوان یکی از سه استان برتر کشور شناخته شد و در زمینه توسعه صادرات نیز بعنوان استان نمونه معرفی شد و در این سال در بحث توسعه بازارچه های مرزی استان اقدامات مناسبی صورت گرفت.

هاشمی در این پیام با بیان اینکه در مباحث فرهنگی نیز اقدامات مناسبی در استان صورت گرفته، احداث یادمانهای شهدا، احداث و توسعه مساجد، برگزاری یادواره شهدا در شهرستانهای استان و برگزاری کنگره احمدبن اسحاق را از جمله این اقدامات عنوان کرده است.

استاندار کرمانشاه گفته است: اعتبار احداث موزه شهدا نیز تامین شده و از ابتدای سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی همچنین افزوده است: در حوزه اقتصادی نیز کارهای خوبی در استان شروع شده که از آن جمله می توان به آغاز احداث ذوب آهن کرمانشاه، واحد ساخت قوطی کن، ورود بنیاد مستضعفان به طرح های متعدد نظیر احداث گاوداری پنج هزار راسی و ... اشاره کرد.

در ادامه پیام هاشمی آمده است: در دیگر بخشها نظیر توسعه بیمه روستایی، تجهیز بیمارستانهای متعدد در آستانه بهره برداری و ... نیز در سال 1389 اقدامات مناسبی در استان صورت گرفته است.

وی همچنین گفته است: در سال 1390 نیز ساخت و ساز مسکن مهر و ایجاد اشتغال از مهمترین اولویت های استان است که مورد تاکید دولت نیز می باشد. همچنین در این سال اقدامات فرهنگی مناسبی در استان صورت خواهد گرفت.

هاشمی از همه مدیران و بخصوص مردم با فرهنگ و ولایت مدار استان که روحیه خدمت را در مسئولان دوچندان کردند، تشکر کرده و امیدواری کرده است، سال جدید سالی همراه با موفقیت و شادکامی برای تمام هموطنان و بخصوص مردم کرمانشاه باشد.

استاندارکرمانشاه در پایان پیام نوروزی خود آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری و توفیق برای دولت خدمتگزار کرده است.