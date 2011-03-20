سفیر آمریکا در مکزیک استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کارلوس پاسکوال" به دلیل انتقادات و اظهارات خود درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر نیروهای مکزیکی با انتقاد مقامات مکزیکی روبرو شد.

سفیر آمریکا در مکزیک، در تلگرام های خود به واشنگتن، اقدامات پلیس مکزیک در مبارزه با مواد مخدر را ناکافی و غیر سودمند توصیف کرده بود.

شدت انتقاد پاسکوال از اقدامات پلیس مکزیک به حدی بود که حتی "فلیپ کالدرون" رئیس جمهور مکزیک نیز مجبور به واکنش شده بود.

در همین رابطه "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به استعفای پاسکوال گفت : این استعفا یک امر شخصی است و امیدوارم کناره گیری پاسکوال با توجه به روابط خوب ما با مکزیک سبب نزدیکی بیشتر دو کشور شود.