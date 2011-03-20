۲۷۰ شناور مسافران نوروزی را به قشم منتقل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، مهدی ریخته گر ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از اسکله های مسافری جزیره قشم در جمع خبرنگاران بیان داشت: اسکله هاى مسافرى قشم شامل بهمن، شهید ذاکرى و لافت از شرایط مناسب خدماتى به میهمانان نوروزى برخوردارند.

ریخته گر افزود: با بکار گیرى 30 فروند شناور ویژه حمل خودرو مسافران (لندینگ کرافت) در مسیر دریایى اسکله پل به لافت شرایط حمل و نقل دریایى خودرو میهمانان نوروزى قشم بصورت روان، بدون ترافیک و در طول 24 ساعت شبانه روز انجام مى شود.

وى ادامه داد: با تفکیک خودروهاى سوارى از کامیون ها و اتوبوس ها، جابجایى خودرویى در شناورهاى ویژه حمل و نقل دریایى بصورت روان انجام مى شود.

قائم مقام ستاد دایمى تسهیلات سفرهاى قشم بیان داشت: لاین بندى ایجاد شده در اسکله پل و لافت و همچنین خدمات ویژه نیروهاى گمرکى نیز موجب تسریع در ورود خودرو مسافران نوروزى به جزیره قشم شده است.

وى گفت: طى ایام تعطیلات نوروى، 23 شناور تندرو مجهز به کولر گازى، تلویزیون، صندلى هاى راحتى نیز در راستاى ارایه خدمات به میهمانان نوروزى جزیره عجایب هفت گانه خلیج فارس در مسیر قشم و بندرعباس فعالیت مى کنند.

به گفته ریخته گر، 80 اتوبوس تندرو و 150 قایق موتورى نیز طى این ایام در مسیر قشم - بندرعباس و بالعکس کار جابجایى مسافران نوروزى را بعهده دارند.

وى همچنین از فعالیت 12 فروند لنج مسافرى در مسیر اسکله بهمن در جزیره قشم و اسکله شهید باهنر در بندرعباس بعنوان دیگر خدمات نوروزى ستاد تسهیلات سفرهاى قشم خبر داد.

قائم مقام ستاد دایمى سفرهاى قشم تصریح کرد: تمامى شناورها در راستاى ایمن سازى فعالیت حمل و نقل مسافرى، به جلیقه هاى نجات مجهز شده اند.

وى اظهار داشت: نیروهاى کمیته اطلاع رسانى ستاد تسهیلات نوروزى قشم در ورودى اسکله ها با توزیع بروشورهاى ویژه سفر از میهمانان جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس استقبال مى کنند.

ریخته گر همچنین از شرایط ایجاد شده براى نصب یکهزار و 500 چادر مسافرتى در سه نقطه شهر قشم با امکانات آب، برق، سرویس بهداشتى، حمام، فضاى سبز و دکه هاى فروش ارزاق عمومى به عنوان بخشى از فعالیت کمیته خدمات شهرى نام برد.

به گفته وى، نظارت و بازرسى مداوم بر بازارها، اماکن اقامتى و مراکز فروش مواد غذایى نیز در راستاى تکریم میهمانان نوروزى جزیره قشم توسط کمیته بازرسى و نظارت با جدیت دنبال مى شود.

قائم مقام ستاد دایمى تسهیلات سفرهاى قشم در پایان اظهار داشت: کمیته هاى دوازده گانه این ستاد از 25 اسفند 89 تا 15 فروردین 90 در راستاى تکریم میهمانان و گردشگران نوروزى آماده ارایه خدمات هستند.

جزیره قشم امسال نیز همانند سال هاى گذشته با آغاز تعطیلات نوروزى به دلیل شرایط مناسب آب و هوایى، سایتهاى منحصر بفرد گردشگرى، سواحل زیبا و بازار مناسب خرید،میزبان انبوه میهمانانى است که از اقصى نقاط میهن اسلامى به این جزیره زیبا سفر مى کنند.