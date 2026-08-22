به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی‌نیا در دیدار با استاندار لرستان و رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت، با بیان اینکه پیگیری‌های ویژه‌ای برای احیای نظارت بر عملکرد مجموعه «صدر فولاد» خرم‌آباد داشتیم، اظهار داشت: استاندار لرستان در این زمینه تلاش‌های مؤثری داشتند.

وی تأکید کرد: با همکاری هیئت حمایت از صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت این واحد تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرد و این اقدام مغایرتی با مالکیت مالکان این مجموعه ندارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، گفت: حمایت از این واحد و واحدهای مشابه علاوه بر کمک به تولید به حفظ اشتغال جامعه نیز کمک خواهد کرد.