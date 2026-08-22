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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

حمایت برای احیای کارخانه «صدر فولاد» خرم‌آباد

حمایت برای احیای کارخانه «صدر فولاد» خرم‌آباد

خرم‌آباد - نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از حمایت برای احیای کارخانه «صدر فولاد» خرم‌آباد در راستای حفظ اشتغال در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمی‌نیا در دیدار با استاندار لرستان و رئیس هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت، با بیان اینکه پیگیری‌های ویژه‌ای برای احیای نظارت بر عملکرد مجموعه «صدر فولاد» خرم‌آباد داشتیم، اظهار داشت: استاندار لرستان در این زمینه تلاش‌های مؤثری داشتند.

وی تأکید کرد: با همکاری هیئت حمایت از صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت این واحد تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرد و این اقدام مغایرتی با مالکیت مالکان این مجموعه ندارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، گفت: حمایت از این واحد و واحدهای مشابه علاوه بر کمک به تولید به حفظ اشتغال جامعه نیز کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6924218

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    نظرات

    • فرامرز IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کی دیگه آقای نماینده 🤦😂

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