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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در مهدیشهر؛ سکه و سفالینه کشف شد

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در مهدیشهر؛ سکه و سفالینه کشف شد

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از دستگیری سه حفار غیر مجاز در فولاد محله خبر داد و گفت: از این متهمان سه سکه عتیقه و سفالینه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی غروب شنبه در انجام یک ماموریت پلیسی در مهدیشهر از سرعت عمل ماموران در مواجه با سوداگران میراث فرهنگی تقدیر کرد و ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامی فولاد محله با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی تعدادی حفار در منطقه شدند.

وی توضیح داد: با تلاش نیروی انتظامی طی عملیات غافلگیرانه ماموران موفق به دستگیری سه حفار غیر مجاز شدند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر یادآور شد: از متهمان علاوه بر کشف سه دستگاه گنج یاب دیجیتال حرفه ای، چهار سکه عتیقه و سفالینه نیز شناسایی و به میراث فرهنگی تحویل داده شده است.

حسینی با بیان اینکه پرونده متهمان تکمیل و به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس به افراد سودجو و غارتگران میراث فرهنگی هشدار می دهد میراث کهن این سرزمین متعلق به تمام افراد جامعه است و هیچ کس حق تملک و سرقت آنان را ندارد.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده چنین موارد مشکوک برابر قوانین و مقررات با متخلفان و مجرمان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6924229

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