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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

رایزنی عراقچی با همتای مصری درباره تحولات منطقه

رایزنی عراقچی با همتای مصری درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه مصر و ایران در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی آخرین وضعیت منطقه و تلاش‌های انجام شده برای فراهم کردن زمینه‌های لازم در راستای کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماتیک چه از طریق مذاکرات میان عمان و ایران و چه از طریق بازگشت به اجرای یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ با هدف دستیابی به توافقی جامع و پایدار که به دغدغه‌های مختلف رسیدگی و امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت کند، بررسی شد.

در ادامه عبدالعاطی بر اهمیت لزوم تشدید تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک جاری برای کاهش سطح تنش‌های کنونی و دستیابی به تفاهم‌های مسالمت‌آمیز که بتواند به بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه کمک کند، تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر همچنین به اهمیت فوق‌العاده تضمین تردد و آزادی کشتیرانی بین‌المللی، احترام به امنیت و ثبات کشورهای حوزه خلیج فارس و تامین منافع تمامی ملت‌های منطقه اشاره کرد.

عبدالعاطی در ادامه دیدگاه همتای ایرانی خود درباره تحولات جاری، روند مذاکرات و چالش‌های پیش روی آن را نیز شنید.

کد مطلب 6924230

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