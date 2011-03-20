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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

جشنهای نوروز فرصتی برای معرفی رسوم محلی است

جشنهای نوروز فرصتی برای معرفی رسوم محلی است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس با تبریک سال نو گفت: برگزاری جشنهای نوروز در کشورهای مختلف فرصت مغتنمی است که آداب و رسوم محلی و ملی را در قالب برنامه‌های متنوع معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای شهر گنبد افزود: برگزاری جشنهای نوروز در هر سال همبستگی ملی را تقویت می‌کند.

وی اظهار داشت: مهمترین رکن کارکرد نظام شورایی باید تقویت همدلی و اقدام براساس خرد جمعی باشد و انجام اقدامات فرهنگی، استفاده بهینه از درآمدهای شهرداری برای امور خدماتی، رفاهی و شهری و ایجاد زیرساختها مهمترین نیاز است و همکاری صمیمانه با ادارات می‌تواند به پیشرفت روزافزون شهر کمک کند.
 
وی با بیان اینکه عمران شهری از سرفصل‌های توسعه و از اولویت‌های برنامه‌ای توسعه کشوراست همدلی اعضای شورای شهر، همکاری صمیمانه با شهردار و احصاء نیازهای مردم را از وظایف شورا و شهرداری و برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای شهری زیبا دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز مبلمان شهری از مهمترین نیازهای زندگی شهری است و نماد شخصیت شهر تلقی می‌شود.
 
احمدی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری با اقدامات خدماتی رفاهی و فرهنگی در خود نشاط امید و زیبایی برای شهروندان به ارمغان می‌آورند.
 
شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1276961

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