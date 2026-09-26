صادرات ۱۱۱۵ تن نهاده و فرآورده دامی کردستان به عراق و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان زمانی ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: توسعه صادرات محصولات دامی و آبزیان تولیدی کردستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی همراه بوده و بخشی از تولیدات این استان راهی بازارهای عراق و روسیه شده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی کردستان، بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۵ محموله صادراتی از مبدأ استان کردستان تحت نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی صادر شده است.

وی افزود: از مجموع این محموله‌ها، ۶۲۵ تن خوراک آبزیان به مقصد کشور عراق و ۴۹۰ تن ماهی خوراکی منجمد به مقصد کشور روسیه صادر شده که در مجموع حجم صادرات این بخش به یک هزار و ۱۱۵ تن رسیده است.

زمانی با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی در فرآیند صادرات فرآورده‌ها و نهاده‌های دامی، عنوان کرد: تمامی محموله‌های صادراتی مرتبط با حوزه دامپزشکی پیش از خروج از کشور تحت نظارت‌های لازم قرار می‌گیرند تا سلامت و کیفیت محصولات صادراتی تضمین شود.

دامپزشکی در کنار واحدهای تولیدی برای توسعه صادرات

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی استان گفت: اداره کل دامپزشکی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای فعال در حوزه فرآورده‌ها و نهاده‌های دامی را با هدف کمک به توسعه صادرات دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: اعمال نظارت‌های بهداشتی دقیق در کنار تسهیل فرآیندهای قانونی صادرات، می‌تواند زمینه حضور بیشتر محصولات تولیدی استان در بازارهای خارجی را فراهم کند.

نظارت شبانه‌روزی بر محموله‌های دامپزشکی در باشماق

زمانی همچنین با اشاره به جایگاه پایانه مرزی باشماق مریوان در مبادلات تجاری کشور، گفت: با توجه به اهمیت این پایانه به عنوان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی و صادراتی کشور، نظارت بهداشتی بر صادرات و ترانزیت دام و فرآورده‌های خام دامی در این مرز به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

وی افزود: این نظارت‌ها حتی در ایام تعطیل و ساعات غیراداری نیز توسط نیروهای شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان ادامه دارد تا فرآیند صادرات و ترانزیت محموله‌های مرتبط با دامپزشکی با رعایت ضوابط بهداشتی انجام شود.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، علاوه بر محموله‌های صادراتی از مبدأ کردستان، ۷۹۴ محموله مرتبط با حوزه دامپزشکی از سایر استان‌های کشور نیز از طریق پایانه مرزی باشماق مریوان و پس از انجام نظارت‌های بهداشتی به مقصد کشور عراق صادر شده است.

به گفته زمانی، استمرار نظارت‌های بهداشتی در پایانه باشماق، علاوه بر صیانت از سلامت محصولات و فرآورده‌های خام دامی، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های صادراتی و ترانزیتی این پایانه مرزی دارد.