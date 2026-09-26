به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، در راستای تحول بنیادین در نظام آموزش عالی و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درخواست استقرار و راهاندازی «مرکز توسعه و تعالی آموزش» در دانشگاه ملی مهارت موافقت کرد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده، دانشگاه ملی مهارت به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه منتخب کشور برای احداث و عملیاتیسازی این مرکز استراتژیک برگزیده شده است.
در این راستا، مسئولیت دبیرخانه و مدیریت کارگروه تخصصی « آموزش جامعهنگر و پاسخگو، آموزشهای مهارتی و کهاد» به معاونت آموزشی دانشگاه ملی مهارت واگذار شده است.
این مرکز با هدف استانداردسازی آموزشهای مهارتی و ارتقای سطح کیفی صلاحیتهای آموزشی، نقشی کلیدی در آیندهپژوهی آموزشهای مهارتی کشور ایفا خواهد کرد.
این واگذاری مسئولیت، نشاندهنده اعتماد بالای نهادهای سیاستگذار به توانمندی علمی، اجرایی و زیرساختی دانشگاه ملی مهارت است. انتظار میرود با فعالسازی این مرکز، تحولی مثبت در ساختار آموزشهای مهارتی و تخصصی کشور رقم بخورد.
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