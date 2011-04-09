اشتغال اتباع افغان فاقد کارت اشتغال ممنوع است

سید محمود اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با اعزام تیم های بازرسی به مراکز کار اعم از عمرانی، ساختمانی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی برخورد قانونی با اتباع فاقد کارت اشتغال صورت می گیرد.

به گفته وی، کارفرمایان اعم از کارفرمایان بخش تولید یا پیمانکاران بخش ساختمان که از اتباع خارجی غیرمجاز استفاده کنند به ازای اشتغال هر نفر درهر روز پنج برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 550 هزار و 500 ریال جریمه می شوند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان سمنان ادامه داد: در صورت تکرار تخلف این جریمه به دو برابر افزایش می یابد.

اکرم اظهار داشت: کارت اشتغال اتباع افغان در سال 90 منوط به داشتن کارت اشتغال اخیر که تا سی و یکم مرداد ماه معتبر است خواهد بود.

وی گفت: برای کسانی که کارتهای اخیر را دریافت ننمایند کارت سال 90 صادر نمی شود و اتباع خارجی که مجاز به اقامت و اشتغال نباشند جمع آوری و از کشور اخراج می شوند.