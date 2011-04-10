نیروگاه اتمی بوشهر در برابر زلزله مقاوم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا نجفی در مراسم جشن فناوری هسته ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جمع خبرنگاران گفت: اولین مرحله برای ساختن نیروگاه اتمی بحث مطالعات زمین شناسی است که در این خصوص محل سایت نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل مورد مطالعات زمین شناسی قرار گرفته است.

این کارشناس ارشد انرژی هسته ای با اشاره به اینکه نیروگاه اتمی بوشهر را نباید با نیروگاه فوکوشیمای ژاپن مقایسه کرد، ادامه داد: نیروگاه فوکوشیمای ژاپن را زلزله خراب نکرد بلکه سونامی پس از زلزله بود که باعث طغیان دریا سپس امواج باعث مختل شدن برق نیروگاه شد در حالیکه احتمل وقوع سونامی در حوالی نیروگاه بوشهر صفر است.

نجفی در خصوص مقاومت این نیروگاه در برابر زلزله نیز یادآور شد: طبق بررسیهای صورت گرفته بیشترین میزان زلزله که ممکن است در این منطقه روی دهد 4.6 ریشتر است که به طور یقین چنین زمین لرزه ای نمی تواند باعث آسیب رساندن به نیروگاه اتمی شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: به طور یقین باید تاکید کرد که نیروگاه اتمی بوشهر در مقابل هرگونه زلزله مستحکم است و هیچگونه خطری این نیروگاه را تهدید نخواهد کرد.