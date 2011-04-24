پرداخت حقوق کارگری به پزشک بازنشسته/ تامین اجتماعی: اشتباه نکرده ایم!

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، روزهای پایانی سال گذشته‌ پزشک بازنشسته‌ای از آذربایجان شرقی رنجنامه ای به خبرگزاری مهر نوشت و طی آن اعلام کرد: اینجانب به عنوان پزشک تحصیلکرده آلمان پس از 20 سال خدمت به کشور حقوق کارگری دریافت می کنم!

این پزشک متخصص رونوشت رنجنامه خود را به سازمان تامین اجتماعی تهران نیز ارسال کرد که بعد از گذشت بیش از یکماه مسئولان این سازمان در تماسی اعلام کرد که "اشتباهی در محاسبه حقوق بازنشستگی این پزشک رخ نداده است."

وی درباره این تماس به خبرنگار مهر در تبریز گفت: در حالی که بیش از یکماه از ارسال رونوشت رنجنامه و انتشار خبر آن در خروجی خبرگزاری مهر می گذرد سازمان تامین اجتماعی تهران در تماسی با من اعلام کرد: " اشتباهی رخ نداده است و حقوق شما همین مبلغی است که دریافت می کنید. "

وی افزود: فردی که خود را کارشناس سازمان تامین اجتماعی تهران معرفی کرده بود اضافه کرد که "حقوق بازنشستگی با پرداخت اضافه حق بیمه افزایش نمی یابد."

این پزشک بازنشسته به خبرنگار مهر گفت: در ادامه مکالمه با ایشان پرسیدم چرا همکارانتان در اداره تامین اجتماعی بناب اعلام کرده بودند که اگر در طول مدت فعالیت خود مبلغی اضافه تر برای بیمه پرداخت کنی در زمان بازنشستگی حقوقت بیشتر از حقوق کارگری می شود؟ تصریح کرد " چنین موضوعی مقرون به صحت نیست و احتمالاً همکارانمان اشتباه کرده اند"!

وی افزود: کارشناس سازمان تامین اجتماعی تهران گفت که "با توجه به خدمت 20 ساله ثبت شده شما سهمتان حقوق کارگری است . "!

وی یادآور شد: مسئولان و دست اندرکاران تامین اجتماعی در استان و شهرستان پاسخ قانع کننده ای ارائه نمی کنند حال اینکه اظهارات مسئولان این سازمان در تهران نیز با آنچه قبلا در شهرستان بناب به من گفته شده بود تفاوت دارد!

خبرگزاری مهر چندی پیش رنجنامه این پزشک متخصص که پس از سالها زحمت و خدمت در عرصه مقدس پزشکی اینک در سن 60 سالگی بازنشسته شده و از بیمه تامین اجتماعی حقوق کارگری دریافت می کند را منتشر کرده بود.

پزشک مورد اشاره که تحصیلات عالیه خود را در آلمان گذرانده پس از به اتمام رساندن تحصیلات عزم وطن کرده تا علم و تخصص خود را به هم میهنان خود عرضه کند.

وی شهرستان بناب از توابع آذربایجان شرقی را که در آن دوران از کمبود پزشک رنج می برد برای خدمت انتخاب می کند و اینک پس از این همه سال در سن کهنسالی ثمره زحمات خود را در قالب حقوق کارگری می بیند .

این پزشک بازنشسته ماه قبل برای دریافت نخستین حقوق بازنشستگی خود به بانک مراجعه کرد و آنچه که از سهم خدمت سالیانه خود دریافت کرد همان حقوقی کارگری بود که کارگران دوشادوش وی ایستاده و به دستان وی خیره می نگریستند !

وی اولین پزشک بازنشسته بناب بوده و زندگی خود را آینده تمامی پزشکان آن شهرستان دیده و در رنجنامه ای شرح حال خود و آینده دیگر پزشکان را به تصویر کشیده است که البته انتشار آن در خبرگزاری مهر، واکنش خاصی را به دنبال نداشت.

خبرگزاری مهر همچنان برای بررسی و پیگیری موضوع به دنبال اعلام نظر کارشناسی و دیدگاههای مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی است.