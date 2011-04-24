نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از مردم تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در این پیام مشترک که صبح امروز منتشر شد، آمده است: هفته پیش برای شما مردم عزیز، هفته ای مهم، خاطره انگیز و به یاد ماندنی بود و البته که برگی زرین و موثری در تاریخ تحولات اقتصادی و فرهنگی این دیار رقم خورد.

در ادامه این پیام مشترک آمده است: حضور ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و اعضای دولت کریمه ایشان، در کردستان حضوری مغتنم و بس مهم و ارزشمند بود، از آنکه ماحصل این سفر، حال و هوای این استان را از هر جهت بهاری و با نشاط ساخت، تصویب ده ها طرح عظیم اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری و اختصاص میلیاردها ریال جهت عمران و آبادانی استان و افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح و پروژه همزمان با سفر بهار در بهاری را در این خطه از ایران اسلامی، به منصه ظهور رساند و هوای بهاری و باران رحمت از هر سوی شهر و دیارمان را جانی تازه بخشید.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان در بخش دیگری از بیانیه مشترک خود آورده اند: مردم همیشه در صحنه استان کردستان در استقبال از ریاست جمهور و سایر وزرا و مسئولین محترم، ستودنی و پرشکوه بود و نشانگر وحدت ملت در جهت حمایت از مسئولین دلسوز نظام، که به بهترین شکل ممکن وحدت و همدلی و برادری را متجلی کرد و چونان خاری بر چشم دشمنان نظام خلید.

در ادامه بیانیه تاکید شده است: مردمان غیور و وفادار این دیار که همواره پیشرو حرکات خودجوش در جهت تحکیم نظام بوده اند، این بار نیز در روزی که نمودار صادق و صورت راستین اسلام خواهی و علاقمندی به نظام است، با حضوری صمیمانه و پرشکوه ضمن تجدید بیعت با آرمان های متعالی شهدای اسلام، جواب مایوس کننده ای به حرکات ایذائی حقیر و دون همتانه دشمنان و بدخواهان نظام دادند و این حضور و این وحدت و همدلی بار مسئولیت تمام مسئولان این استان را دوچندان نموده و انگیزه خدمتگزاری را مضاعف کرد.

در پایان بیانیه نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان آمده شده است: امید است در پرتو عنایات حضرت لایزال قدردان شما مردم عزیز باشیم و شایسته است از ریاست محترم جمهور، معاونت اول معزز ایشان و سایر اعضای کابینه و دیگر مسئولین به سبب توجه و عنایت ویژه به نیازها و خواسته های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تشکر ویژه کنیم و برای ایشان و همچنین تک تک هم استان های شریفمان، از خداوند درخواست توفیقات روزافزون کنیم.

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته در قالب نودمین سفر استانی هیئت دولت به مدت دو روز مهمان مردم استان کردستان بود.