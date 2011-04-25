به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری برنامه‌های هفته معلم در سمنان اظهار داشت: کمک هزینه سفر عمره مفرده به 43 نفر از معلمان استان سمنان تعلق می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در روز تجلیل از معلمان نمونه از میان 90 نفر نمونه‌های نواحی و مناطق به قید قرعه 12 نفر برای دریافت کمک هزینه حج عمره انتخاب می‌شوند و به 31 نفر نمونه‌های کشوری و استانی هم این کمک هزینه تعلق خواهد گرفت که در مجموع 43 نفر از معلمان نمونه استان را شامل خواهد شد.

به گفته قزوهی، برای بزرگداشت مقام معلم امسال 121معلم شامل بخش کشوری دو نفر، استانی 29 نفر و منطقه ای 90نفر تجلیل خواهند شد که مقدمات آن فراهم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: اصلی‌ترین برنامه ما در هفته بزرگداشت مقام معلم، تجلیل مقام شامخ فرهنگیان استان است که باید با ظرافت خاص و به نحو شایسته‌ای برگزار شود.

قزوهی بر اجرای هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم در شهرستانها و مناطق تاکید کرد و از دبیر خانه ستاد درخواست کرد برنامه‌ریزی قبلی برای مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان که قصد تجلیل از معلم دوران تحصیل خود را دارند انجام داده و هماهنگی لازم را به عمل آورند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید به اینکه مراسم هفته معلم با پرهیز از تشریفات و عمق دادن بیشتر به محتواها برگزار می‌شود، تصریح کرد: در هفته معلم شایسته است برنامه‌ها با نگاه معنوی و تجلیل از مقام شامخ دبیران برگزار شود تا جایگاه معلم حفظ و احیا شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به نامگذاری سال"جهاد اقتصادی" گفت: معلمان و استادان فرهیخته، دانشجویان و دانش آموزان باید به عنوان طلایه داران این عرصه بستر مناسبی برای تحقق این امر مهم فراهم نمایند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع انسانی اداره کل و نائب رئیس ستاد گرامیداشت هفته معلم سمنان نیز در این نشست اظهار داشت: همزمان با هفته معلم بیش از 200 برنامه متنوع اعم از هنری، فرهنگی، نشست‌های آموزشی، تربیتی و مراسم تجلیل از یشکسوتان برگزار می‌شود.

حسین نداف افزود: همزمان با اولین روز هفته معلم در 12 اردیبهشت ماه زنگ سپاس در تمام مدارس استان سمنان نواخته می‌شود تا معلمان و دانش‌آموزان با گرامیداشت این ایام علم و تعلیم و تربیت را با رنگ و جلای خاص آغاز کنند.