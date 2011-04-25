تولید مجموعه "سه پنج دو" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تلویزیونی در گروه تفریحات و سرگرمی شبکه تهران تهیه می‌شود.



تاکنون بیش از 20 درصد از تصویربرداری به پایان رسیده و گروه در خانه دوم حشمت‌خان مشغول تصویر برداری هستند.



طرح کلی این سریال با نام اولیه "کارت زرد" به گروه تفریحات و سرگرمی شبکه تهران ارائه شد و بعد از چند جلسه نقد و بررسی تصمیم گرفته شد، این سریال 90 قسمتی در دو فصل 45 قسمتی در قالب طنز و موضوع اخلاق گرایی در ورزش تهیه می‌شود.

داستان این مجموعه که نام آن روشی در چینش بازیکنان فوتبال است، درباره یک خانواده است. ماشاالله خان بزرگ خاندان سوری پس از مرگ همه ثروت خود را به برادر زاده‌اش حشمت خان می‌بخشد و حشمت خان و خانواده‌اش که بیش از این یک زندگی معمولی داشتند، تصمیم می‌گیرند با خرید باشگاه ورزشی تحولی بزرگ در زندگی خود ایجاد کنند، غافل از اینکه...

در این سریال بازیگرانی چون امیرحسین رستمی، علی اشکان، فرهاد آئیش، شهره لرستانی، رضارویگری، سیاوش خیرابی رامین ‌ناصرنصیر، مریم خدارحمی، حامد کیازال و .... حضور دارند.

فیلمنامه این مجموعه را علیرضا کاظمی‌پور و علیرضا جلالی نوشتند. عوامل این پروژه عبارتند از تصویر بردار: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح صحنه ولباس: سهیل میرسپاسی، مدیر تولید: نعمت الله یمینی، مدیر تدارکات: پرویز کاظم لو، دستیار و برنامه‌ریز: امیر سلیمانی، عکاس: شکوفه هاشمیان و منشی صحنه: آتوسا شاه سیاه.