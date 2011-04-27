بازتاب افشاگری ویکی لیکس؛ از بازداشت بیگناهان تا بی اعتنایی به موارد شکنجه

به گزارش خبرگزاری مهر، ویکی لیکس با انتشار بیش از 700 سند در رابطه با زندان گوانتانامو از اشتباه در تشخیص هویت افراد در زمان بازداشت، گردآوری غیرفنی اطلاعات در مناطق جنگی و جزئیات جدید درباره مظنون اصلی حملات 11 سپتامبر پرده برداشت و در پی افشاگری این پایگاه اینترنتی درباره بیگناهی بسیاری از زندانیان که سالها به عنوان تروریست بازداشت شدند، بسیاری از رسانه های غربی گزارشهای تندی را در رابطه با اقدامات آمریکا در پایگاه نظامی این کشور در کوبا منتشر کردند.

پایگاه اینترنتی ویکی لیکس بیش از 700 سند را در رابطه با زندان گوانتانامو در کوبا منتشر کرد و نگرشی جدید را درباره وضعیت 172 زندانی این بازداشتگاه ایجاد کرد.

این پایگاه اینترنتی فاش کرد: 780 سرباز در زندان گوانتانامو به عنوان تروریست بازداشت شده اند که در این میان از 220 نفر به عنوان تروریست تبهکار، 150 فرد بی گناه افغانی و پاکستانی و 380 کلاهبردار حرفه ای یاد شده است.

این اسناد پرونده های بیش از 750 تبعه خارجی بازداشت شده در حملات 11 سپتامبر سال 2011 آمریکا استکه به پایگاه نظامی آمریکا در کوبا منتقل شدند.

آمریکا هر سال گزارشهای خاص و هدفمند خود را درباره وضعیت حقوق بشر در اکثر کشورها منتشر می کند، اما نکته مهم این است که خود این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است و در همین رابطه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 14 آبان ماه گذشته در ژنو ضمن بررسی پرونده نقض حقوق بشر ایالات متحده از این کشور خواست که به شکنجه زندانیان، اعدامها و تبعیض علیه اقلیت ها و مهاجران پایان دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست از ایالات متحده خواست تا زندان گوانتانامو را ببندد و شکنجه در زندانهای این کشور را متوقف کند و تحقیقاتی را در رابطه با استفاده نیروهای این کشور درعراق و افغانستان از شکنجه آغاز کند. در این کنفرانس همچنین از آمریکا خواسته شد تا به تبعیض علیه اقلیت ها و مهاجران پایان دهد و صدور حکم اعدام را برای زندانیان متوقف کند.

اظهارات مقامات غربی و سازمان ملل متحد درباره لزوم پایان شکنجه زندانیان و اعدامها توسط آمریکا در حالی مطرح می شود که این کشور همواره شعار دموکراسی و آزادی حقوق بشر را سر می دهد و از افشاگری ویکی لیکس به عنوان اقدامی ناخوشایند یاد کرده است.

در این میان بسیاری از روزنامه های آمریکایی و اروپایی با اشاره به افشاگری اخیر ویکی لیکس این بار چشم خود را به سوی حقایق باز کرده و گزارشهای تکان دهنده ای را در محکوم کردن اقدامات وحشیانه آمریکا منتشر کردند.

در همین حال روزنامه "میامی هرالد" در گزارشی نوشت: افشاگری ویکی لیکس درباره زندان گوانتانامو نشان داد که آمریکا همواره افغانی های بیگناه را بازداشت می کند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت : "نقیب الله" در دسامبر 2002 زمانیکه تنها 14 ساله بود توسط نیروهای آمریکایی در پناهگاه طالبان در شرق افغانستان بازداشت شد.

ویکی لیکس در این سند وضعیت افراد بازداشت شده در فوریه 2002 تا ژانویه 2009 را در زندان گوانتانامو ارزیابی کرده و به بررسی تنشهای موجود میان زندانیان و بازجویان پرداخت. سند سال 2003 نشان می دهد که "نقیب الله" توسط 11 نفر که با طالبان در ارتباط بودند، ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته و یک سال در گوانتانامو زندانی شد.

بر اساس اسناد ویکی لیکس در سالهای 2002 تا 2009، حدود 220 مرد و پسر در زندان گوانتانامو زندانی هستند و این افراد بدون داشتن وکیل به اقدامات تروریستی متهم هستند.

در همین حال روزنامه "مک کلاچی" با استناد به اظهارات مقامات اطلاعاتی آمریکا نوشت: دست کم 44 پرونده نشان داد که افراد بازداشت شده هیچ گونه ارتباطی را با شبه نظامیان نداشتند.

در حالی که ویکی لیکس در افشاگری خود به بازداشت بی دلیل افغانی ها اشاره کرده است، مقامات وزارت دفاع آمریکا هیچ اظهار نظری را درباره محتوای اسناد ویکی لیکس بیان نکردند.

همچنین آنتی وار در گزارشی نوشت: ویکی لیکس در اسناد خود از بی اعتنایی پزشکان زندان گوانتانامو به موارد شکنجه و سوء استفاده از زندانیان پرده برداشت، این درحالی است که پزشکان از این شکنجه ها به عنوان خودآزاری زندانیان یاد می کنند.

به نوشته آنتی وار، پزشکان زندان گوانتانامو به استخوانهای شکسته زندانیان، جراحات زیاد و فشارهای عصبی توجه نمی کنند و از این شکنجه ها به عنوان اقدامی طبیعی و معمولی یاد می کنند.

همچنین روزنامه "اکسپرس تریبون" در گزارشی نوشت : دست کم تنها یک نفر از زندانیان گوانتانامو در توطئه حمله به کنسولگری آمریکا در پیشاور دست داشت و تصور می شد که وی چندین بمب گذاری را در پیشاور در سال 2002 انجام داده و از حقوق بگیران سرویس های اطلاعاتی انگلیس و کانادا بوده است.

به نوشته این روزنامه پاکستانی، "عادل هادی الجزایری بن حملالی" شهروند الجزایری که سال 2003 در پاکستان بازداشت و به گوانتانامو منتقل شد، به فعالیت خود در وزارت خارجه طالبان و سرویس های اطلاعاتی اعتراف کرده است.