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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۱

مرکز مدیریت راههای گلستان راه اندازی شد

مرکز مدیریت راههای گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت راههای گلستان با حضور مسئولان کشوری و استانی در گرگان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل راه و ترابری گلستان عصر یکشنبه در حاشیه راه اندازی این طرح گفت: کنترل ترافیک و آگاهی از وضعیت جاده ها از جمله اهداف راه اندازی این طرح است.

محمد تقی جوان شورابی بیان داشت: در این راستا، هشت دوربین در راههای اصلی استان راه اندازی شد و تا چند ماه آینده این تعداد افزایش می یابد.
 
وی اظهار داشت: هدف کنترل ترافیک است و یا اگر حادثه ای در سطح راههای استان رخ داد، با کمک دستگاههای مربوط هماهنگی و اقدامات لازم صورت گیرد.
 
شورابی بیان داشت: تا نیمه اول سالجاری سطح بیشتری از راههای استان به دوربین مجهیز می شود و طبق برنامه تعداد دوربین ها به 12 دستگاه خواهد رسید.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان با اشاره به سیل خیز بودن استان عنوان کرد: برخی دوربین ها در راههای سیل خیز نصب شد تا اقدامات لازم صورت گیرد
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1302390

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