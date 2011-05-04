عمران پور عسگر پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در خصوص عدم بازگشت مربی چینی تیم روئینگ در قایق جفت پارو اظهارداشت: مربی چینی روئینگ در قایق جفت پارو پیش از عید برای مرخصی ایران را ترک کرده و هنوز به ایران بازنگشته است .

وی ادامه داد: در آخرین مکاتبه اینترنتی که با سرمربی چینی تیم ملی داشتیم از او خواستیم که وضعیت خود را برای بازگشت و یا عدم بازگشت به ایران مشخص کند .

عسگر پرست خاطرنشان کرد: در این نامه به وی اولتیماتوم داده ایم که در صورت عدم بازگشت، ما به دنبال مربی دیگر برای این رشته خواهیم بود، هرچند که ترجیح می دهیم با وی در المپیک لندن حضور پیدا کنیم .

رئیس کمیته روئینگ در ادامه افزود: منتظر پاسخ وی هستیم تا در خصوص آینده این رشته تصمیم بگیریم .

این مقام مسئول یاد آورشد: در حال حاضر قایقرانان این رشته در اردوی ارومیه درسد شهر چایی تمرینات خود را بر اساس برنامه های این مربی دنبال می کنند .

تیم رئینگ قایقرانی جفت پارو با مربی ازبک تمرین می کند

رئیس هیئت قایقرانی ارومیه با رد تمرین تیم رئینگ قایقرانی جفت پاروی کشور بدون مربی در ارومیه گفت: در حال حاضر این تیم از اوایل سالجاری در اردوی تمرینی در ارومیه به سر می برد و تمیرینات تیم به صورت منظم توسط مربی ازبک که از اواسط فروردین ماه به همراه تیم در ارومیه حضور دارد در حال پیگیری است .

عباس شادمان در خصوص عدم حضور مربی چینی بیان داشت: مربی چینی پیش از تعطیلات نوروزی به دلیل فوت پدرشان به چین سفر کرده اند و به دلیل پاره ای از مشکلات تاکنون نتوانسته اند به ایران بازگردند که براساس پیگیری های صورت گرفته بزودی به کشور بازگشته و تمرینات را ادامه می دهند .

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو تیم ملی قایقرانی تک پارو و جفت پارو از اوایل سالجاری در سد شهرچایی ارومیه ادامه دارد بیان داشت: اردوی تمریناتی تیم های ملی قایقرانی تا آبان ماه سالجاری برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک ادامه خواهد داشت .

شادمان خاطرنشان کرد: در این مدت تیم های ملی قایقرانی کشورمان در تورنمنت های آلمان، سوئیس و ایتالیا حضور یافته و خود را برای کسب سهمیه بیشتر المیپک آماده خواهند کرد .