تداوم حملات و تحرکات اشغالگران در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه دست به رشته تحرکات و حملات جدیدی در مناطق مرزی جنوب لبنان زد که با انفجارهای سنگین و نفوذ زمینی همراه بود.

در ادامه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، نظامیان صهیونیستی منازل مسکونی مردم لبنان را در حدفاصل شهرک‌های حداثا و حاریص در جنوب لبنان هدف قرار داد.

در همین راستا، نظامیان اسرائیلی یک انفجار بسیار بزرگ در شهرک «یحمر الشقیف» واقع در شهرستان النبطیه انجام دادند که صدای مهیب آن در سراسر مناطق جنوبی لبنان به گوش رسید.

همزمان، انفجار دیگری نیز توسط ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «ابو مکنا» از توابع شهرک «الطیبه» در شهرستان مرجعیون صورت گرفت.

از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی از نفوذ و پیشروی زمینی نیروهای اسرائیلی به منطقه «دوبیه» در حومه غربی شهرک میس الجبل در مرجعیون در جنوب لبنان حکایت دارند.

این پیشروی زمینی با گلوله‌باران شدید توپخانه‌ای علیه چند واحد مسکونی و تیراندازی سنگین با سلاح‌های تیربار به سمت منطقه همزمان بوده است.

همزمان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

منابع خبری به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری و نیز شهرک های حولا و میس الجبل خبر دادند.