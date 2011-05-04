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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

10 هیئت مذهبی در بروجن ثبت شد

10 هیئت مذهبی در بروجن ثبت شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: در سال گذشته 10 هیئت مذهبی در بروجن به ثبت رسید.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در اسفند ماه سال گذشته 10 هیئت جدید در بروجن تأسیس و ثبت شد.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه از این تعداد پنج هیئت توسط خواهران و پنج هیأت توسط برادران تأسیس شد، تأکید کرد: سه هیئت زینبیون، محبان زهرا(س)، امام حسین(ع) به ترتیب در روستاهای سناجان، دهنو و دستگرد تأسیس شدند.
 
وی تصریح کرد: هیئت محبان امام حسین(ع) و زهرای مرضیه(س) در نقنه، ثارالله در فرادنبه، حضرت معصومه(س) در گندمان و هیئت خادمین ابوالفضل(ع)، حضرت زهرا(س) ثامن الحجج(ع) در بروجن تأسیس شدند.
 
240 هیئت در بروجن با مجوز اداره تبلیغات اسلامی مشغول به فعالیت هستند.
 
کد مطلب 1304719

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