علی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان افزود: سه مرکز در شهرستان شاهرود، یک مرکز در گرمسار و یک مرکز در شهرستان دامغان تجهیز شدند.

وی افزود: تجهیز این مراکز شامل تعمیرات، تامین و سایل اداری، کمک آموزشی و ... بوده است که از محل اعتبارات ملی در حدود 470 میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان داشت: جایگاه مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در عرصه تولید بخش کشاورزی با حضور کارشناسان، مروجان، مددکاران و سربازان سازندگی فعال از اهمیت بالائی برخورداراست.

به گفته وی، تقویت و حمایت از نیروهای صنفی می تواند در پیشبرد اهداف موثر باشد.

وی ادامه داد: جذب 47 نفر سرباز سازندگی، تجهیز و حمایت از 195 مدد کار ترویجی، برگزاری گردهمایی سربازان سازندگی با شرکت 65 نفر، گردهمایی 180 نفر مدد کاران ترویجی، بازدید دوره ای از فعالین نمونه های بخش، ارسال 20 هزار پیامک آموزشی ترویجی به بهره برداران در سطح استان از اهم فعالیتهای در این بخش بوده است.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان در خصوص برنامه های اجرا شده در بخش انتقال یافته های تحقیقاتی گفت: یکی از روشهای ترویجی در توانمندسازی بهره برداران، آشنا نمودن آنها با علوم و فنون و یافته های جدید تحقیقاتی، برگزاری برنامه های انتقال یافته های تحقیقاتی، طرحهای تحقیقی تطبیقی، ترویجی و مزارع الگویی و نمایشی است.

امامی یاد آور شد: اجرای حدود 14 هکتار مزارع الگویی و نمایشی، اعزام 50 کارشناس، مروج و کشاورز پیشرو ذیربط استان به برنامه های انتقال یافته های تحقیقاتی کشور و فعال کردن 5 دبیرخانه نظام صنفی کارهای کشاورزی در شهرستانهای تابعه از مهمترین اقدامات در این بخش بوده است.