به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید شریف زاده شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی اعضای ستاد هماهنگی سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز در محل کارخانه ماشین سازی تبریز اظهار داشت: وظیفه رسیدگی به مشروع و یا نامشروع بودن ثروت افراد، بر عهده دولت نیست بلکه دادگاه، دیوان عدالت اداری و اصل 49 قانون اساسی است که به موضوعاتی از قبیل رسیدگی به مشروعیت ثروت افراد ورود می کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعتگر باید به دور از فضای غبارآلود سیاسی به فکر تولید باشد، از برخی فضاسازی ها در این خصوص انتقاد کرد و اظهار داشت: وزارت صنایع ومعادن حامی صنعتگران بوده و تلاش می کند موانع فراروی این قشر را حل و فصل کند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی وزیر صنایع و معادن، تصریح کرد: به طور مستمر و با برگزاری ادوار مختلف انتخابات، فردی به عنوان نماینده مردم در راس قوه مجریه و یا کسوت نمایندگی قرار می گیرد و سرمایه گذار نمی تواند و نباید این تغییر وتحولات را مبنای فعالیت و یا عدم فعالیت خود قلمداد کند.

هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور را سامان داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور طی سالیان گذشته مانند کشتی بدون قطب نما، سرگردان بود، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را نقطه عطفی در ساماندهی حوزه اقتصاد کشورمان دانست و افزود: حرکت اصلی اقتصاد کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شروع شده و دولت این مسیر را مسیر موفقیت و نجات کشور می داند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی وزیر صنایع و معادن، گفت: اگر عرصه اقتصاد با موفقیت توام نشود سایر حوزه ها نیز تحت الشعاع قرار گرفته و ناکامی در آن حوزه ها را به ارمغان خواهد آورد.

شریف زاده، اطلاع رسانی به هنگام و به موقع در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را ضروری دانست و افزود: میزان و کیفیت اطلاع رسانی فعلی، کافی و رضایت بخش نیست و باید تقویت شود.

وی افزود: گونه های مختلف اطلاع رسانی از جمله تولید فیلم سینمایی، انیمیشن، سریال و استفاده مناسب از ظرفیت رسانه ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در استان ها قرارگاه های عملیاتی اقتصادی ایجاد شود

وی همچنین به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: تجربه، نشان داده است اگر حرکت مسئولان در تحقق شعار امسال جهادگونه نباشد می تواند روزهای ناگواری که در سال های گذشته و به دنبال اعلام جهاد فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب برای مقابله با تهاجم نرم دشمنان رقم خورد را تکرار کند.

شریف زاده، تاکید کرد: باید در همه استان ها قرارگاه های عملیاتی اقتصادی راه اندازی شده و همگان با احساس مسئولیت بیشتر، به نقش آفرینی جهت تحقق جهاد اقتصادی و ایفای سهم مشارکتی خود باشند.