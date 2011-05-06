به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در همایش فاطمی، حرکت در مسیر اهل بیت(ع) را باعث افتخار شیعیان دانست و اظهار داشت: امیدوارم به برکت این ارتزاق به مقامات و درجات معنوی که برای شیعیان مخلص اهل بیت(ع) در نظر گرفته شده، بهره مند باشیم.



وی تاکید کرد: باید در انجام وظایف و تعهداتی که در ارتباط با احیای امر اهل بیت و زنده نگه داشتن معارف دین به عهده ماست توفیق داشته باشیم تا بتوانیم رضایت و خشنودی خاطر حضرت ولی عصر(عج) را فراهم کنیم.



نقش سوگواری در بقاء دین



این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت عزاداری و سوگواری و نقش موثر این مراسم ها در بقاء دین، تصریح کرد: سوگواری و عزاداری برای مصائب اهل بیت(ع) هر چه پرشورتر و با عظمت بیشتری برگزار شود، اسباب عظمت و شوکت بیشتر اسلام و احیای امر به معروف و نهی از منکر را فراهم می کند.



آیت الله صافی گلپایگانی با تاکید بر لزوم احیای فرهنگ اهل بیت(ع) و التزام عملی به فرمایشات آن بزرگواران، تاکید کرد: نگذاریم هدایتها و تعالیم شریف اهل بیت، هشدارها و هدایتهای قرآن کریم و احادیث و روایات در بین نسل جوان کمرنگ شود.



استاد برجسته حوزه تصریح کرد: باید روز به روز بر رونق و ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) افزوده شود.



لزوم ابراز غیرت دینی در شعائر اسلامی



وی با بیان اینکه دشمنان اسلام، شعائر دین را هدف گرفته اند، اظهار داشت: البته این مسئله تازگی ندارد و در زمان رضاخان کار به جایی رسید که در مملکت شیعی حتی یک نفر هم نمی توانست در روز عاشورا فریاد یا اباعبدالله الحسین سر دهد.



آیت الله صافی گلپایگانی گفت: کسانی که در مقام استعمار بودند و می خواستند کشورهای اسلامی را در تصاحب بگیرند، می خواستند با مظاهر دین مقابله کنند و نقش آن را در جامعه کمرنگ کنند.



وی تاکید کرد: همگان باید متوجه باشند که در مسئله شعائر اسلامی، غیرت دینی خودشان را ابراز کنند.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از فعالیت های هیئات مذهبی در گرامیداشت مناسبت های دینی، خطاب به مسئولان هیئات مذهبی گفت: شما باید قدر موقعیت خودتان را بدانید، چراکه خدمت بزرگی را عهده دار هستید.



جامعه اسلامی باید جامعه زهرایی باشد



وی همچنین به تبیین برخی از ویژگیهای منحصر به فرد حضرت زهرا(س) پرداخت و افزود: کسی نمی تواند جایگاه و منزلت حضرت زهرا(س) را به خوبی بشناسد و تبیین کند، مگر اینکه به فرمایشات پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع) و ائمه معصوم(ع) درباره این بانوی بزرگوار رجوع کند.



آیت الله صافی گلپایگانی پرهیزگاری، ایثار، اخلاق، عفت، عصمت و... را از جمله ویژگیهای حضرت زهرا(س) برشمرد و اظهار داشت: باید این ویژگیها را در جامعه اسلامی ترویج کرد تا جامعه ما جامعه ای زهرایی باشد.



این مرجع تقلید درباره عظمت خطبه حضرت زهرا(س) گفت: اگر تمام سخنوران عالم جمع شوند نمی توانند همانند یک جمله از فرمایشات حضرت زهرا(س) در خطبه معروفشان را بیان کنند، از این رو مسائل خداشناسی و معرفت به خدا و ائمه باید از این خطبه استخراج و برای مردم تبیین شود.



وی تاکید کرد: تمامی مطالبی که پیامبر اسلام(ص) در طی 23 سال تبلیغ کردند را حضرت زهرا(س) در خطبه خودشان ترویج کردند.



مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر مردم با آموزه‌های اهل بیت(ع) اظهار داشت: باید مواظب بود که این ارتباط خدشه دار نشود و در عمل به زهد و پرهیزگاری و سایر ویژگیهای ائمه اطهار(ع) توجه شود.

