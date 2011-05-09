مراسم گرامیداشت پنجاه و سه شهید فرهنگی استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام تراشیون در مراسم گرامیداشت پنجاه و سه شهید فرهنگی استان قزوین گفت: باید در امر تعلیم و تربیت به آموزه های دینی توجه ودر این بخش سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم گرفتار گرداب بی بند و باری غرب نشویم باید تعلیم و تربیت ما به آموزه های دینی متکی باشد و آن را سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم.

این استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مشاوره خانواده تصریح کرد: معلمان نقش مؤثری در آگاهی بخشی و شعله ور ساختن فضای علمی کشور و باور کردن نسل تشنه علم بر عهده دارند و باید خود نیز به این جایگاه واقف باشند و نقش خود را جدی بگیرند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز مهمترین مأموریت معلمان آموزش و ترویج اندیشه های شهید مطهری است، گفت: باید اندیشه های ناب استاد شهید مطهری را همراه با تربیت اسلامی به نسل جوان منتقل کنیم و خروجی آموزش و پرورش کشور ما باید دینی و اعتقادی باشد.





