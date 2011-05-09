453 هزار و 646 تن محصولات دامی در استان مرکزی تولیدمی شود

علی ابراهیمی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک افزود: سال گذشته 308هزار و 794تن شیر خام، 54 هزار و 752تن گوشت قرمز، 52 هزار و 895تن گوشت مرغ و 25هزار و 823تن تخم مرغ در استان تولید شد.

وی گفت: همچنین در این مدت، 25میلیون و 400هزار قطعه بچه ماهی، هشت میلیون و 650هزار قطعه ماهیان زینتی، 306تن عسل، دوهزار و 320تن ماهی سرد آبی و گرم آبی تولید شد.

وی ادامه داد: 21 واحد مرغ گوشتی با ظرفیت 490هزار قطعه، هفت واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت 221هزار قطعه، 12واحد پرورش بوقلمون به ظرفیت 91هزار و 700قطعه، هفت واحد گاو شیری 880 راسی، 10واحد گوساله پرواری 935 راسی در سال گذشتهدر استان مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ابراهیمی، صدور پروانه تاسیس پنج واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت 170هزار قطعه، پنج واحد بوقلمون با ظرفیت 13هزار و 500 قطعه، 54 واحد مرغ گوشتی به ظرفیت 1.5میلیون قطعه، شش واحد گاو شیری یک هزار و 380راسی و 30 واحد گوساله پرواری دوهزار و 525 راسی را از دیگر اقدامات سال گذشته عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر 511واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت هشت میلیون و 817هزار قطعه، 62 واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت دومیلیون و 645 هزار قطعه و 202 واحد آبزی پروری در استان فعال است.

ابراهیمی گفت: سرانه مصرف شیر خام در استان 120، گوشت قرمز 12، گوشت مرغ 21، تخم مرغ 10کیلو و آبزیان شش کیلو گرم است.

وی با یادآوری فعالیت 94 تعاونی و اتحادیه کشاورزی در استان افزود: پارسال هشت میلیارد تومان تسهیلات به این تعداد تشکل پرداخت شده است.

وی گفت: 54 میلیارد تومان تسهیلات در زیر بخش دام، طیور و آبزیان در این مدت به متقاضیان پرداخت شده است.



درحال حاضر یک میلیون و 718هزار و 234راس دام سبک، 250هزار و 328راس دام سنگین و 194هزار و 600راس گوساله وارداتی دراستان مرکزی وجود دارد.