ملت ایران در برابر فشار اقتصادی دشمن تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته تاکستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اخیر، شهید رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تقویت ارتباط میان دولت و ملت و همچنین قدردانی از خدمات دولت و مسئولان اجرایی است.
وی افزود: همانطور که خدمات دولت باید مورد توجه و قدردانی مردم قرار گیرد، مطالبات مردم نیز باید از سوی مسئولان مورد توجه باشد؛ چراکه مسئولان در جایگاه مدیریتی خود عهد و پیمانی برای خدمت به مردم بر عهده گرفتهاند.
دولت در جنگ فداکاری کرد؛ مشکلات اقتصادی نیز باید مدیریت شود
امام جمعه تاکستان با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی بیان کرد: در هفتههای نخست جنگ، مجموعه مدیریت اجرایی کشور فداکاری و تلاش شبانهروزی داشت و در برابر مشکلات و فشارهای ایجادشده، اقدامات قابل توجهی انجام شد.
غفوری ادامه داد: مطالبه امروز مردم این است که دولت با همان روحیهای که در میدان جنگ از خود نشان داد، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز وارد میدان شود و اجازه ندهد مشکلات، آرامش زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: مسئولان باید با ولایتمداری، توکل به خدا و شناخت درست از ظرفیتهای کشور برای حل مشکلات اقدام کنند و نباید به گونهای سخن گفته شود که مردم احساس کنند با وجود مشکلات، امکان ادامه زندگی وجود ندارد.
امام جمعه تاکستان گفت: مردم در برابر دشمن مجاهدت میکنند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مجاهدت کنند.
حرکت و تلاش زمینهساز برکت است
وی با اشاره به موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظامی اظهار کرد: اگر در میدان نظامی موفقیتهایی حاصل شده است، به این دلیل بود که حرکت و تلاش در میدان وجود داشت و خداوند نیز بر این حرکت، برکت قرار داد.
غفوری افزود: همانگونه که خداوند در میدان نظامی به تلاش و مجاهدت ملت و نیروهای مسلح برکت داد، در عرصه اقتصادی و معیشتی نیز اگر حرکت و اقدام جدی صورت گیرد، میتوان به حل مشکلات امیدوار بود.
دشمن در محاسبات خود درباره ایران دچار خطا شده است
امام جمعه تاکستان در ادامه با اشاره به تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن تحریمهایی را علیه ایران وضع کرده که هدف آن ایجاد فشار اقتصادی و به زانو درآوردن ملت ایران است، اما این محاسبات بر شناخت نادرست از ملت ایران استوار شده است.
وی بیان کرد: امروز شرایط ایران با گذشته بسیار متفاوت است؛ در سالهای گذشته دشمن ایران را تحریم میکرد و جمهوری اسلامی اهرمهای فشار محدودی در اختیار داشت، اما امروز ظرفیتهای راهبردی و اقتصادی کشور و موقعیت ایران در منطقه، شرایط را تغییر داده است.
غفوری با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقهای و اقتصاد جهانی گفت: آمریکاییها نمیتوانند برای مدت طولانی بسته ماندن تنگه هرمز را تحمل کنند و همین مسئله نشان میدهد ابزارهای فشار متقابل ایران افزایش یافته است.
وی افزود: حتی در اظهارنظرهای برخی سیاستمداران آمریکایی نیز نشانههایی از سردرگمی در برابر ایران دیده میشود و پیشنهادهای مطرحشده درباره پرداخت مبالغ هنگفت برای بازگشایی تنگه هرمز، نشاندهنده اهمیت این موضوع در معادلات اقتصادی و امنیتی منطقه است.
تحریمها نتوانستند ایران را از مسیر پیشرفت بازدارند
امام جمعه تاکستان با اشاره به سابقه تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: در طول دهههای گذشته تحریمهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، اما نتیجه آن تسلیم ملت ایران نبود؛ بلکه ایران در بسیاری از حوزههای علمی، فناوری و راهبردی به پیشرفتهای مهمی دست یافت.
وی تأکید کرد: دشمن باید بداند که تحریم و فشار اقتصادی نمیتواند اراده ملت ایران را از بین ببرد و ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.
غفوری با اشاره به برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی درباره برنامه هستهای ایران اظهار کرد: مسئله هستهای تنها یکی از موضوعاتی است که دشمن درباره ایران مطرح میکند و حتی اگر این موضوع نیز کنار گذاشته شود، موضوعات دیگری را برای فشار بر جمهوری اسلامی مطرح خواهند کرد.
وی ادامه داد: علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران، صرفاً مسئله انرژی هستهای نیست؛ مسئله اصلی وجود یک کشور مستقل، بزرگ، قدرتمند و الهامبخش به نام ایران است که حاضر نیست زیر سلطه قدرتهای غربی قرار گیرد.
ملت ایران با اتحاد در برابر دشمن ایستاده است
امام جمعه تاکستان در پایان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در شرایط کنونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید انسجام ملی و همراهی مردم و مسئولان حفظ شود و همه ظرفیتهای کشور برای عبور از فشارهای اقتصادی و مقابله با توطئههای دشمن به کار گرفته شود.
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