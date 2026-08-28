به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی ظهر جمعه در آیین افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی اراک همزمان با پنجمین روز از هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اراک ۴۲ درصد از مجموع اعتبارات پروژه‌های استان مرکزی را به خود اختصاص داده که این موفقیت حاصل حمایت و پیگیری مسئولان و مدیران اجرایی است.

وی افزود: اجرای طرح‌های آموزشی در اولویت اراک قرار دارد و پس از آن، توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و تکمیل پروژه‌های شهری و روستایی دنبال می‌شود و بنیاد مسکن، دهیاران و شهرداران مناطق در پیشبرد به‌موقع پروژه‌ها نقش مؤثری داشته‌اند.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری اراک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز در ادامه برنامه‌های هفته دولت و با حضور مسئولان استانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در هفته دولت امسال، ۶۷۰ پروژه در اراک شامل ۴۴۹ طرح افتتاحی و ۲۲۱ طرح کلنگ‌زنی می‌شود؛ همچنین ۱۳ طرح اقتصادی آماده بهره‌برداری است که عملیات اجرایی یکی از آن‌ها به‌صورت نمادین آغاز شد.

فرماندار اراک تاکید کرد: تعداد پروژه‌های افتتاحی هفته دولت اراک از ۱۷۰ طرح در سال گذشته به ۴۴۹ طرح در سال جاری افزایش یافته و مجموع اعتبارات هزینه‌شده به ۲۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: فرصت‌های شغلی ایجادشده در هفته دولت اراک از ۲ هزار و ۲۰۰ فرصت در سال گذشته به ۱۳ هزار و ۵۷۵ فرصت در سال جاری افزایش یافته است.

حاجی علی‌بیگی بیان کرد: افزایش شمار طرح‌های افتتاحی و اشتغال‌زا در هفته دولت، بیانگر تقویت روند توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اراک است و این مسیر با اولویت‌بخشی به طرح‌های آموزشی، درمانی و خدمات شهری و روستایی ادامه خواهد داشت.