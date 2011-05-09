تیمهای برتر لیگ جودو قم تجلیل شدند

مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، تصریح کرد: لیگ خوب و پویایی برگزار شد و در آن استعدادها و نیروهای جدیدی به بدنه جودو قم در بخش قهرمانی معرفی شدند و قطعا در آینده ای نزدیک در آنها در سطح مسابقات مختلف بیشتر خواهیم شنید.



قهرمانی شهدای جنداب در لیگ جودو قم



وی خاطرنشان کرد: مسابقات لیگ جودو باشگاه های استان قم با شرکت تیم هایی از باشگاه های مختلف در سطح فنی و کیفی بسیار خوبی برگزار شد و در نهایت تیم جودو شهدای جنداب قم با کسب بیشترین امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد.



نائب قهرمانی سامکو



رئیس هیئت جودو استان قم افزود: در پایان این دوره از رقابت های لیگ جودو باشگاه های استان قم، بعد از تیم جودو شهدای روستای جنداب قم، تیم جودو سامکو موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد و تیم مدرسه جودو قم در جایگاه سوم قرار گرفت.



وی اظهار داشت: به همین منظور و به واسطه تلاش و اهتمامی که مسئولان باشگاه ها و تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات داشتند که گامی موثر در راستای رشد و پیشرفت جودو قم به شمار خواهد رفت، در مراسمی از تیم های برتر لیگ جودو قم تجلیل به عمل آمد.



متقی خاطرنشان کرد: در این مراسم که با حضور مسئولان تیم های شرکت کننده در لیگ، اعضای تیم ها، قهرمانان و پیشکسوتان جودو و بسیاری دیگر از خانواده بزرگ جودو قم برگزار شد، با اهدای جوایز نقدی و حکم و مدال از تیم های برتر لیگ جودو قم تجلیل شد که البته این تنها جبران بخش کوچکی از خدمات ارزنده باشگاه های مختلف در راستای رشد و پیشرفت جودو قم است.



جودو قم به سطح بسیار خوبی رسیده است



وی بیان کرد: خوشبختانه جودو قم به سطح بسیار خوبی رسیده است که بر اساس آن حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول جودو باشگاه‌های کشور برای نخستین بار برای جودو استان قم اتفاق می‌افتد و این مهم می‌تواند در ادامه روند رو به پیشرفت این رشته ورزشی و بروز استعدادهای جودوکاران قم بسیار موثر و مفید باشد.



عنوان قهرمانی رشته کاتا در اختیار کاتاروهای استان قم است



رئیس هیئت جودو استان قم تاکید کرد: در قم جودوکاران بسیار مستعدی در هر دو بخش کاتا و مبارزه وجود دارند که در چند سال اخیر در مسابقات قهرمانی کشور حضوری درخشان داشته‌اند، به خصوص اینکه در حال حاضر عنوان قهرمانی رشته کاتا در اختیار کاتاروهای استان قم است.



نخستین حضور جودو قم در لیگ باشگاه‌های کشور



وی اضافه کرد: در فصل قبل مسابقات لیگ‌های جودو باشگاه‌های کشور که شانزدهمین دوره این مسابقات از آغاز تا کنون محسوب می‌شد و با شرکت 11 تیم در لیگ دسته اول برگزار شد تیم جودو قم نیز برای نخستین بار حضور یافت و با ترکیبی از جودوکاران بومی و آینده دار عملکرد خوبی داشت.