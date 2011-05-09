آلبوم"قطعاتی از استادان قدیم ایران"منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که از سوی موسسه ماهور ارائه شده 17 قطعه از آثار آهنگسازان موسیقی ایرانی گنجانده شده است به این ترتیب که با مقدمه ماهور ساخته درویش خان آغاز می شود و با قطعات زرد ملیجه و تمرین دشتی اثر ابوالحسن صبا ، رنگ ناز ساخته علی نقی وزیری، مقدمه حجاز و پیش درآمد اصفهان، پیش درآمد ماهور، پیش درآمد چهارگاه و مقدمه شوشتری اثر فرامرز پایور، پیش درآمد ماهور ساخته حسین هنگ آفرین، رنگ شور و پیش درآمد دشتی اثر موسی معروفی، رنگ دشتی حبیب سماعی، پیش درآمد همایون علی اکبر شهنازی، پیش درآمد ماهور ساخته مرتضی نی داوود ادامه پیدا می کند و با رنگ اصفهان ساخته علی نقی وزیری به پایان می رسد.

در دفترچه معرفی آلبوم قطعاتی از استادان قدیم ایران به کم و کیف تنظیم این آلبوم توسط فرامرز پایور اشاره شده است : بخشی از فعالیت های هنری استاد پایور تنظیم آثار خود، آهنگ های قدیمی و آثار برجسته موسیقی دانان بزرگ پیش از خود برای ارکستر ایرانی بوده است. ترکیب ارکستر گاه ترکیبی سنتی بوده و گاه ارکستری بزرگ تر با قیچک و رباب و عود و بم تار که گروه سازهای ملی و یا گروه پایور نام داشته است.

این موسیقی های تنظیم شده یا صرفا قطعات سازی(غیر آوازی) بودند که در اصل برای یک ساز ساخته شده بودند، مانند پیش درآمد، چهارمضراب ، ضربی و رنگ ، یا آوازی بودند ، به شکل تصنیف ، یا هر دو؛ چراکه استاد پایور در تدوین برنامه های موسیقی اش علاقمند و معتقد به اختصاص بخش جداگانه ای به موسیقی سازی بود؛ چه روی صحنه و چه در ضبط و تولید صفحه گرامافون یا کاست.

در بخش دیگری از معرفی این آلبوم در توضیح سازهایی که استاد پایور در آثار ارکسترال خود استفاده می کرده چنین آمده است : سازهایی که استاد پایور در آثار ارکسترال خود مورد توجه قرار داده است طیف گسترده ای از سازها هستند از یک گروه کاملا سنتی تا گروهی بزرگ، ترکیب سنتور ، تار ، کمانچه و تنبک، شاید کوچکترین گروه استاد بوده باشد،البته اگر همنوازی های وی با تنبک را تکنوازی محسوب کنیم.