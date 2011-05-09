گزارش کامل مهر از هفته پایانی لیگ دسته اول/ یک "مسی" دیگر در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با انجام 13 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز پس از شکست برابر داماش گیلان، با توجه به توقف شهرداری یاسوج در زمین نفت مسجد سلیمان به دیدار پلی‌‍آف راه یافت.

در دیگر دیدارهای حساس این گروه تیم‌ گل‌گهر سیرجان با نتیجه 4 بر یک فولادنطنز را شکست داد تا با توجه به پیروزی تیم‌ ماشین سازی برابر تربیت یزد، این تیم اصفهانی به دسته دوم سقوط کند. البته ماشین سازی هم با توجه به پیروزی‌های همیاری برابر اتکا و پیام مقابل مس رفسنجان در رده سیزدهم باقیماند تا به مسابقات دسته دوم سقوط کند.

نتایج کامل دیدارها و جدول رده‌بندی گروه "الف" در هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* داماش گیلان 3 - مقاومت سپاسی شیراز 2

گل‌ها: افشین چاووشی(26 و 76) و مصطفی حاجتی(46) برای داماش - یونس شاکری(14) و رضا حقیقی(34) برای مقاومت

* نفت مسجد سلیمان صفر - شهرداری یاسوج صفر

* همیاری اراک 2 - اتکا گلستان یک

گل‌ها: آرمان قاسمی(35) و روبرتو داسیلوا(55) برای همیاری - محمد ویزواری(75) برای اتکا

* گل‌گهر سیرجان 4 - فولاد نطنز یک

گل‌ها: مارک آندو(27)، مسلم فیروز آبادی(43)، امیر رفعتی(52) و حمید حاتمی(77) برای گل‌گهر سیرجان - علی مرزبان(56) برای فولادنطنز

* ماشین سازی تبریز 2 - تربیت یزد صفر

گل: سجاد عرفانی (38) و علیرضا عبادی(50) برای ماشین سازی

* کاوه تهران صفر - شهرداری بندرعباس یک

گل: علی مطوری(76) برای شهرداری بندرعباس

* پیام مشهد 2 - مس رفسنجان صفر

گل: منصور توحیدیان(18) و حمید مروی(43) برای پیام

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- داماش گیلان 48 امتیاز(صعود به لیگ برتر)

2- مقاومت سپاسی 41 امتیاز(صعود به دیدار پلی‌‍آف)

3- شهرداری یاسوج 39 امتیاز

4- نفت مسجد سلیمان 35 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- شهرداری بندرعباس 35 امتیاز - تنفاضل گل صفر

6- اتکا گرگان 34 امتیاز - تفاضل گل 2+(30 زده - 28 خورده)

7- گل‌گهر سیرجان 34 امتیاز - تفاضل گل 2+(29 زده - 27 خورده)

8- تربیت یزد 33 امتیاز

9- پیام مشهد 32 امتیاز - تفاضل گل 2-

10- مس رفسنجان 32 امتیاز - تفاضل گل 4-

11- همیاری اراک 32 امتیاز - تفاضل 7-

12- کاوه تهران 31 امتیاز - تفاضل گل 4-

13- ماشین سازی تبریز 31 امتیاز - تفاضل گل 5- (سقوط به دسته دوم)

14- فولاد نظنز 28 امتیاز(سقوط به دسته دوم)

در گروه "ب" تیم مس سرچشمه کرمان در ساری شکست را با پیروزی برابر صنعت ساری عوض کرد تا با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های آلومینیوم هرمزگان و گسترش فولاد تبریز به لیگ برتر صعود کند. آلومینیوم با پیروزی در زمین شیرین فراز کرمانشاه هم به دیدار پلی‌آف راه یافت.

گسترش فولاد تبریز هم در دیدار حساس با یک گل از سد ابومسلم خراسان گذشت اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم‌های مس سرچشمه و آلومینیوم هرمزگان از صعود به لیگ برتر و دیدار پلی‌آف باز ماند تا با توجه به سقوط ماشین سازی به دسته دوم روز تلخی برای فوتبال تبریز رقم بخورد.

در انتهای جدول هم برق شیراز با پیروزی پرگل استقلال اهواز را شکست داد تا این تیم اهوازی که فصل گذشته از لیگ دسته اول به رقابت‌های دسته اول سقوط کرده بود، با ناکامی در این مسابقات به دسته دوم سقوط کند.

نتایج کامل دیدارها و جدول رده‌بندی گروه "ب" در هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه ب:

* صنعت ساری یک - مس سرچشمه کرمان 2

گل‌ها: میلاد جهانی(9) برای صنعت ساری - حامد شیرخانلو(15) و سعید بابایی(55) برای مس سرچشمه

* گسترش فولاد تبریز یک - ابومسلم خراسان صفر

گل: حجت زادمحمود(32) برای گسترش فولاد

* برق شیراز 4 - استقلال اهواز یک

گل: بهرام اسماعیلی(43، 70)، نصیر زارعی(50) و فرزین زارع(82) برای برق شیراز - امیر آریا حسن زاده(76) برای استقلال اهواز

* نساجی مازندران 4 - پیام مخابرات فارس صفر

گل: رضوان گران(18) و دیوود ویرکوم(40 و 50) و علی قربانی(60) برای نساجی

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - آلومینیوم هرمزگان 2

گل: حمید عزیززاده(28) و محمود تیغ‌نورد(90) برای آلومینیوم

* داماش لرستان 2 - فولاد یزد 3

گل‌ها: محمد مرطرقی(58) و بلاکو دانوسکی(80) برای داماش لرستان - جعفر بذری(4 و 27) و مصطفی چراغی(70) برای فولاد یزد

* ایرانجوان بوشهر 3 - سپیدرود رشت صفر(سپیدرود در این دیدار حضور نداشت)