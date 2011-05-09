به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، در خصوص راهنمایی و ارایه مشاوره تخصصی به مشمولان و خانواده ها‌یشان در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی و همچنین پاسخگویی به سوالات آنان گفت: مشمولان برای کسب اطلاعات مورد نیاز در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی می توانند به سایت اینترنتی پلیس به آدرسwww.police.ir (پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا) مراجعه کنند.

وی افزود: استفاده بیشتر از فضاهای مجازی و اینترنت برای اطلاع‌رسانی عمومی و مطلوبتر یکی از برنامه‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد که از این طریق بتوانیم خدمات خود را بصورت غیر حضوری به مشمولان ارایه کنیم.

وی گفت: هدف از ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا کاهش مراجعات حضوری به سازمان وظیفه عمومی ناجا و همچنین مراکز وظیفه عمومی در سطح کشور، تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور مشمولان و تکریم ارباب رجوع است.