63 مقاله به همایش ایده های مدرسه شاد ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله جلالی مدیر آموزش وپرورش شهرستان آق قلا عصر شنبه در این همایش گفت: عصری که ما در آن زندگی می کنیم به کلی متفاوت از زمان های گذشته است و پدیده های جدید متنوع و به هم پیچیده آنچنان فراوان و نو به نو شده اند که دانایی ها، توانایی ها و امکانات را اجتناب ناپذیر می کند.

وی اظهار داشت: البته این دانستنی ها و مهارت ها باید قادر باشند امنیت روانی و احساس زیبایی دوستی را در مواجهه با مشکلات زندگی تضمین کند.

جلالی افزود: برای بهره گیری مناسب از شرایط و امکانات برای ظهور استعدادها و خلاقیت های نوجوانان باید تحولات جدی در نگرش مدیران و مسوولان ایجاد کرد.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان آق قلا عنوان کرد: شاداب کردن فقط جنبه ظاهری ندارد چون داشتن بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت اصولی است که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد.

وی گفت: در واقع شاداب سازی را در ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جستجو کرد که هر یک از این موارد شامل بررسی موضوعات و مواردی مهم است که با در نظر گرفتن آن ها مطمئنا می توانیم روح و روان و جسم و جان نوجوان را شاد کنیم.

در این همایش پنج مقاله برتر معرفی شد.