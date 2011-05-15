جریان رودخانه جاجرود از امروز افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب‌منطقه‌ای تهران با صدور اطلاعیه ای به حاشیه‌نشینان رودخانه جاجرود در خصوص ورود به بستر و حریم کمی و کیفی این رودخانه هشدار داد.

در اطلاعیه شرکت آب‌منطقه‌ای تهران آمده است: به اطلاع ساکنان حاشیه رودخانه جاجرود، حد فاصل سد لتیان تا سد ماملو می‌رساند که جریان رودخانه در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه 90 افزایش خواهد یافت. بر همین اساس باید از ورود به بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود در امروز به طور جدی خودداری شود.

شرکت آب‌منطقه‌ای تهران هر سال یک بار به منظور پایداری و طول عمر سد لتیان، در فصل بهار این عملیات رهاسازی را اجرا می‌کند.

رودخانه جاجرود در ۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته ‌و از شمال غرب به طرف جنوب شرق به سمت سد لتیان جاری است. این رودخانه از رشته کوههای البرز به طول 140 کیلومتر جریان دارد.

