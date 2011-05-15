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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

هواشناسی پیش بینی کرد؛

شروع بارشهای رگباری در جنوب غرب و غرب کشور

شروع بارشهای رگباری در جنوب غرب و غرب کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد: از بعد از ظهر دوشنبه در جنوب غرب و غرب کشور بر مقدار ابرها افزوده شده و بارشهای رگباری و رعد و برق در این مناطق شروع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی طی 24 ساعت آینده در غرب، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس، نواحی مرکزی، دامنه های جنوبی البرز، تهران، سواحل شمالی و به تدریج شمال شرق کشور ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد در مناطق مستعد بارش تگرگ و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود که بتدریج از سمت غرب موقتا از مقدار ابرها کاسته خواهد شد.

در برخی مناطق شمال غرب و شرق کشور نیز رشد ابر و بارش پراکنده و در استانهای واقع در غرب و جنوب غرب کشور گرد و خاک دور از انتظار نیست.

از بعد از ظهر دوشنبه مجددا در جنوب غرب و غرب بر مقدار ابرها افزوده شده و بارشهای رگباری و رعد و برق در این مناطق شروع خواهد شد که روز سه شنبه ضمن تشدید بارش در غرب کشور دامنه فعالیت سامانه به کل نوار شمالی کشور می رسد.

بنابراین گزارش، در روزهای پایانی هفته دمای هوا در غالب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی افزایش خواهد یافت.

همچنین آسمان تهران فردا کمی ابری خواهد بود و از اوایل شب افزایش ابر در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش می شود.

کد مطلب 1312338

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