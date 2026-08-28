به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال؛ علیرضا طلوع کیان پس از صعود تیم ملی زنان به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا و تحقق آرمان والیبال زنان ایران، اظهار داشت: برای نخستین بار است که زنان والیبالیست ایران به جمع ۴ تیم برتر قاره کهن راه پیدا کردهاند. این اتفاق بزرگ را به همه تبریک میگویم. این مساله جز برنامهریزی، جنگندگی، همت و غیرت این بازیکنان چیز دیگری نیست و کمترین سهم را برابر زحمات این دختران داشتم.
وی افزود: چندین ساله که زنان ایرانی زحمت میکشند و امروز رکوردی زدند که شایسته آن بودند. صعود به جمع ۴ تیم برتر آسیا به اندازه مدال طلای قهرمانی جهان پسران ارزشمند است، در شرق آسیا که تیمهای کره، چین و تایلند هستند، صعود به جمع ۴ تیم برتر کار راحتی نیست و این نتیجه برای والیبال ایران ارزشمند است.
مدیر فنی تیم ملی والیبال یادآور شد: این اتفاق با برنامه ریزی رخ داده است واقعا بچهها و مسئولان همت کردند، دو تیمی را در این رویداد بردیم که همیشه به آنها نتیجه را واگذار میکردیم، نخست اینکه هیچ وقت اندونزی را ۳ بر یک یا ۳ بر صفر نبرده بودیم و این امر امروز رخ داد.
طلوع کیان گفت: نتیجه ست نخست را واگذار کردیم و این مساله شرایط را برای بچهها سخت کرد. خوشحالم که به بازی برگشتیم و این اتفاق تاریخی را رقم زدند، دست همه آنها درد نکند.
وی یادآور شد: از همه همکارانم در کادرفنی، یک گروه فنی داشتیم که تهران ماندند، قلیپور، شیرکوند و تاروردی که از تهران به ما انرژی و برنامه میدهند، یک گروه هم که در چین بودند جعفرزاده، حجتی، حسنی، روستا و پزشکان تیم آقایی و کمالوند، آنالیزور تیم دوستی، سرپرست تیم حسنزاده و در راس آنها ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون که برای اجرای برنامهها به همراه رئیس فدراسیون با تیم ملی زنان کمک کردند.
مدیر فنی تیم ملی والیبال زنان اظهار داشت: از روز اول که رسانهها برای پوشش اخبار تیم ملی به سالن آمدند از من سئوال میکردند چرا هدایت خانمها را پذیرفتی؟ الآن در جواب میگویم که به هم احترام بگذاریم، دختران ایران هیچ چیزی از پسران کم ندارند. باید قدرشان را بدانیم و در این شرایط نباید بین زنان و مردان تفاوتی وجود داشته باشد، من هیچ وقت برای تیم ملی شرط نگذاشتهام، همه تلاشم را کردهام که به همه ثابت کنیم اینها هم میتوانند.
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