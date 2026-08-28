به گزارش خبرنگار مهر، آلوارو موراتا، مهاجم سرشناس فوتبال اسپانیا، در آستانه جدایی از تیم فوتبال کومو ایتالیا و پیوستن به لگانس قرار گرفته است.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی، در خبری فوری اعلام کرد که باشگاه لگانس با موراتا برای انتقال این بازیکن به توافق شفاهی دست یافته است.

بر اساس اعلام رومانو، موراتا قرار است به صورت قرضی از کومو راهی لگانس شود. این مهاجم اسپانیایی نیز برای انجام آزمایش‌های پزشکی راهی شده و تست‌های پزشکی او قرار است انجام شود.

لازم به ذکر است که موراتا سابقه حضور در تیم های اتلتیکو مادرید. رئال مادرید، چلسی و یوونتوس را در کارنامه خود دارد.